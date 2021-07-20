Минск: Запад решил сделать из Белоруссии вторую Украину

Вадим Карасев

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что западные страны запланировали сделать из республики "вторую Украину", причем это будет "еще более горячая точка на карте". Макей пообещал не допустить подобного сценария.

Глава белорусский дипломатии отметил, что официальный Минск больше не будет следовать принятым правилам, поскольку видит их игнорирование в действиях Запада.

Безответственность и полная непредсказуемость со стороны Запада — это сегодня становится абсолютной нормой их поведения. И то, что происходит в отношении Беларуси, выходит за пределы человеческого понимания. Идет игра без правил. И нам в этой ситуации пытаться играть по каким-то правилам тоже очень сложно. Поэтому мы будем вынуждены реагировать адекватно развитию обстановки.

По словам министра, Белоруссия регулярно говорит партнерам о необходимости бороться с изменением климата, пандемией, голодом, борьбой с терроризмом и не только. Все эти каналы для диалога, считает он, должны сохраняться и служить отправной точкой для возврата к взаимопониманию.

"Понятно, что Западом развязана откровенная война против Беларуси. Понятно, с какой целью. Но есть отдельные сомневающиеся. Люди, которые, может быть, не до конца еще понимают, что происходит... Если ты радеешь за государство, значит, должен всецело отдаваться работе на это государство. Если сомневаешься, тогда надо определяться, уходить из рядов МИД и не мешать министерству, загранучреждениям работать", — заключил он.

Как сообщал Ruposters, Белоруссия и Россия работают над совместным планом для противостояния западным санкциям, благодаря которому Минск рассчитывает возместить потенциальный ущерб своей экономике.