Московская полиция нашла производителей поддельных справок о медотводе от вакцинации

Вадим Карасев

В Москве полицейские "накрыли" преступную группу, занимавшуюся производством поддельных справок о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании двоих подозреваемых.

Предполагаемый организатор схемы признался, что успел реализовать около 20 фальшивок. Продажа велась через сайты и бота в одном из популярных мессенджеров.

"Они получали заказы на изготовление различных медицинских справок, самостоятельно заполняли бланки и ставили на них поддельные печати", — сказала Волк.

Она добавила, что в ходе обысков удалось изъять свыше 6 тысяч бланков с оттисками различных медучреждений. Задержанных позже отпустили под подписку о невыезде, против них расследуется уголовное дело по статье 327 УК. Максимальный срок наказания — два года лишения свободы.

Как сообщал Ruposters, ранее в российской столице прокурор попросил больше года ограничения свободы для изготовителя поддельных сертификатов о вакцинации.