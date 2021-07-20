МОТ: женщины чаще мужчин теряли работу во время пандемии

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:26 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Во время пандемии коронавируса число работающих женщин снизилось сильнее, чем число трудоустроенных мужчин, сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ).

По данным организации, в 2019-2020 г. количество работающих женщин в мире сократилось на 4,2%, тогда как число работающих мужчин — на 3%.

В МОТ ожидают, что число трудоустроенных мужчин, «скорее всего, вскоре восстановится до уровня двухлетней давности». В то же время в этом году имеющих официальную работу женщин будет на 13 миллионов меньше, чем в 2019 году.

В Международной организации труда опасаются, что такая несправедливость в трудоустройстве продолжится, и в текущем году могут оказаться трудоустроенными лишь 43% от числа всех женщин трудового возраста.

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В конце июня президент России Владимир Путин рекомендовал тем, кто потерял работу, сразу же регистрироваться в службе занятости, чтобы не лишиться возможности получать пособия на детей.

#безработица

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