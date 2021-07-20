На острове Мэн найден клад XI века

Вадим Карасев

На острове Мэн был обнаружен смешанный клад эпохи викингов из монет и рубленого серебра. Его нашла бывшая полицейская Кэт Джайлз, которая после выхода на пенсию занялась любительской археологией и ранее уже обнаружила три других клада.

Клад состоит из 87 монет и 13 кусков разрезанных серебряных колец. Монеты чеканились между 990 и 1030 годами нашей эры в Англии, Дублине, Германии и на острове Мэн. Наиболее часто встречаются монеты с изображениями короля Англии, Дании и Норвегии Кнуда Великого, английского короля Этельреда II и императора Священной Римской империи Оттона I. На монетах, отчеканенных в Дублине и на острове Мэн, изображен Ситрик Шелковая Борода, викингский король Дублина. Даты монет указывают, что клад был депонирован примерно в 1035 году.

Расположенный посреди Ирландского моря остров Мэн находился на пересечении активных торговых путей, соединяющих Ирландию, Англию и северную Европу в эпоху викингов. Это отражается в разнообразии монет в кладах этой эпохи и в распространении рубленого серебра — старых ювелирных изделий, разрезанных на части для использования в качестве валюты. Специалист по нумизматике и экономике эпохи викингов Кристина Борнхольдт-Коллинз говорит: «Смешанный клад — четвертый клад монет эпохи викингов, обнаруженный на острове Мэн за последние пятьдесят лет. Он отражает, какая валюта циркулировала на острове и вокруг него в конце 1020-х — 1030-х годах. Клад можно сравнить с кошельком, содержащим разные виды кредитных карт, банкнот и монет, разных стран, например, при поездке за границу. Клад показывает разнообразие валют, доступных в этот период торговцу в Ирландском море или жителю Мэна. В дополнение к массиву монет, клад содержит значительную долю серебра, которое взвешивали и проверяли на чистоту в ходе транзакций. Это обычно ожидается в находках, датируемых IX и X веками, из регионов викингов, но, похоже, это также характерно для более поздних кладов острова Мэн».

Клад будет передан фонду Manx National Heritage. Сейчас он временно выставлен в новой галерее викингов в Музее острова Мэн, а затем отправится в Британский музей, где оценочная комиссия определит его рыночную стоимость, которая, согласно британским законам, будет разделена между Кэт Джайлз и владельцем земельного участка.