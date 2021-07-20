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Новгородка хотела купить должность министра за 300 тыс. рублей

Новгородка хотела купить должность министра за 300 тыс. рублей

62-летняя жительница Великого Новгорода перевела мошеннику 300 тысяч рублей в обмен на должность областного министра финансов. В общей сложности злоумышленник требовал 700 тысяч.

Женщина работала в региональном минфине, в мае ей позвонил неизвестный — он сообщил, что ее рассматривают как кандидатку на высокий пост, и за указанную сумму пообещал ускорить процесс назначения.

Региональная прокуратура сообщила, что впоследствии в органы явился с повинной безработный мужчина и признался в мошенничестве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Несостоявшийся "министр" тоже стала фигуранткой уголовного дела о даче взятки, но в связи с деятельным раскаянием его прекратили. Из минфина женщину уволили.

"Действия человека, проработавшего столько лет на ответственных должностях в структурах правительства Новгородской области, не поддаются разумной логике. Исходим из того, что следственные органы во всем разберутся. Будем оказывать им все необходимое содействие", — прокомментировали ситуацию в областном правительстве.

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По материалам: uposters.ru

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