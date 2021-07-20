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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 июля 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 июля 2021 года

Нумерология — наука о числах, которая изучает их энергетику и влияние на нашу судьбу. Эксперты рассказали, чем будет важен и интересен этот день, а также дали советы о том, как преодолеть сегодня все препятствия.


В целом этот день можно назвать очень позитивным. Могут встретиться различные трудности на пути, но это не значит, что нужно унывать и падать духом. Наоборот, важно оставаться уверенными в себе и позитивными. Вы сможете получить все, что захотите, при помощи самовнушения.

Число-покровитель 20 июля 2021 года

Для того, чтобы выяснить главенствующее число, необходимо провести простые расчеты. Складываем все цифры даты 20.07.2021 и прибавляем порядковый номер дня недели, то есть, 2. 2+0+0+7+2+0+2+1+2=16. 1+6=7.

Получается, что этим днем руководит Семерка. Это духовное число с высокой энергией. Это значит, что упор нужно сегодня делать не на работу, а на духовное развитие. Тем не менее и в финансовых делах вы сможете получить много удачи, если не будете требовать от себя слишком многого. Семерка словно понимает, что нам необходимо. Она дает нам то, к чему мы стремимся. Главное, чтобы цель была чистой и благой. Именно поэтому главным символом этого дня становится облако, олицетворяющее невесомую чистоту.



Важные события 20 июля из прошлого

20 июля 1658 года патриарх Никон отрекся от патриаршества. В этот день у вас может появиться желание бросить начатое ранее важное дело. Если вы на сто процентов уверены в этом решении, то лучше принимать его именно сегодня.

20 июля 1917 года зарегистрирована торговая марка BMW. В последствии эта марка автомобилей станет одной из самых популярных и уважаемых в мире. Это отличный день для регистрации вашего бизнеса, получения прав на ведение предпринимательской деятельности.

20 июля 1944 — день неудачного покушение на Адольфа Гитлера. В этот день ему улыбнулась удача. Ваши враги сегодня могут не обрести успех при попутках насолить вам. Семерка не любит войн и раздора, хитрости и наглости. Она дарит удачу потенциальным жертвам обмана.

20 июля 1969 года была совершена первая в мире пилотируемая посадка на Луну. Сам факт того, что человек долетел до Луны, является удивительным, а посадка на ней требует еще больше удачи. Спустя 7 лет, в 1976 году были проведены первые в истории исследования на поверхности Марса, что стало еще большим скачком для науки и человечества. Это идеальный день для открытий и попыток попробовать что-то новое в жизни.

Советы нумерологов на этот вторник


Очень важны чистые помыслы. Люди, которые думают лишь о себе или пытаются насолить кому-то, будут лишены всякой удачи.

Нумерологи советуют не переутомляться. Сильная усталость может привести к потере продуктивности. Семерка не сможет помочь вам преодолеть серьезные преграды.

Это идеальный день для духовных поисков и практик, знакомства с новыми людьми.

Следите за поступками и словами людей, которым вы делаете или делали ранее что-то хорошее. Сегодня Вселенная покажет истинное лицо тех, кто злоупотребляет вашим радушием и добротой.

Талисманы удачи на 20 июля

Среди минералов полезными свойствами, усиливающими воздействие Семерки, являются хризопраз, циркон, обсидиан. Носить эти камни лучше всего по отдельности.

Спатифиллум. Это растение провоцирует рост энергии, прилив сил. В такие дни, как сегодня, спатифиллум будет просто незаменим, так как он полностью синхронизирован с энергией Семерки.

Синий цвет в одежде. Это самый «духовный» из всех цветов, который также отлично работает как катализатор позитивных мыслей.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

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