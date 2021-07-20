Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Оренбургские студенты разработали интерактивную карту нацпроекта «Образование»

Оренбургские студенты разработали интерактивную карту нацпроекта «Образование»

Оренбургские студенты разработали интерактивную карту нацпроекта «Образование»

Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики разработали интерактивную карту, которая показывает все мероприятия, которые были реализованы Министерством образования Оренбургской области в 2019-2020 году в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография», сообщает Министерство образования Оренбургской области.

На карте представлены все муниципалитеты региона и показатели каждого из них. Информация будет обновляться по мере открытия в Оренбургской области новых учебных заведений, мастерских и других объектов.

Проект был представлен заместителю Министра просвещения России Татьяне Васильевой на женском форуме Приволжского федерального округа «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов». 

В 2019-2020 году Оренбургскому колледжу экономики и информатики выделили средства на покупку новой техники и проведение капитального ремонта учебного корпуса. В колледже создано пять производственных мастерских, а в 2021 году планируется открытие еще четырех. Помимо этого, в учебном заведении расположен первый в области центр цифрового образования детей «IT-куб», работает школа программирования «Яндекс.Лицей» и центр раннего творчества детей «Лаборатория идей».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Как учителю создать собственный стартап?
Как учителю создать собственный стартап?
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря нацпроекту «Образование»
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря
Оренбургские студенты разработали интерактивную карту нацпроекта «Образование»
Оренбургские студенты разработали интерактивную карту нацпроекта
В Ставропольском крае создадут аналог образовательного центра для одаренных детей «Сириус»
В Ставропольском крае создадут аналог образовательного центра для
В 2021 году во Владимирской области откроют 30 центров «Точка роста»
В 2021 году во Владимирской области откроют 30 центров «Точка роста»
Минск: Запад решил сделать из Белоруссии вторую Украину
Минск: Запад решил сделать из Белоруссии вторую Украину
Яна Рудковская впервые рассказала о суррогатной матери своего младшего сына Арсения
Яна Рудковская впервые рассказала о суррогатной матери своего
Лидер Партии пенсионеров рассказал, чем политическая сила отличается от других и как она помогает народу
Лидер Партии пенсионеров рассказал, чем политическая сила отличается
Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
Великобритания отправит свои корабли в Южно-Китайское море вне зависимости от реакции КНР
Великобритания отправит свои корабли в Южно-Китайское море вне
США разрешили поставки российских двигателей для своих космических ракет
США разрешили поставки российских двигателей для своих космических
В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию
В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию

Топ на сегодня

С помощью программы-шпиона спецслужбы следили за журналистами и правозащитниками
С помощью программы-шпиона спецслужбы следили за журналистами и
В Англии предложили ввести налог на соль и сахар
В Англии предложили ввести налог на соль и сахар
Меган Фокс вместе с сыновьями и возлюбленным Колсоном Бэйкером была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе: фото
Меган Фокс вместе с сыновьями и возлюбленным Колсоном Бэйкером была
Битва платьев: Жозефин Скривер против Ньевес Альварес
Битва платьев: Жозефин Скривер против Ньевес Альварес
Зеленский поставил ЕС условие для саммита "Восточного партнерства"
Зеленский поставил ЕС условие для саммита "Восточного

Еще по теме

В Оренбургской области открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Оренбургской области открываются 42 центра «Точка роста»
В Оренбургской области проходит образовательная смена для иностранных студентов
В Ковровском транспортном колледже открыли 5 новых мастерских