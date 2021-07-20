Оренбургские студенты разработали интерактивную карту нацпроекта «Образование»

Алексей Вольцев

Студенты Оренбургского колледжа экономики и информатики разработали интерактивную карту, которая показывает все мероприятия, которые были реализованы Министерством образования Оренбургской области в 2019-2020 году в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография», сообщает Министерство образования Оренбургской области.

На карте представлены все муниципалитеты региона и показатели каждого из них. Информация будет обновляться по мере открытия в Оренбургской области новых учебных заведений, мастерских и других объектов.

Проект был представлен заместителю Министра просвещения России Татьяне Васильевой на женском форуме Приволжского федерального округа «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов».

В 2019-2020 году Оренбургскому колледжу экономики и информатики выделили средства на покупку новой техники и проведение капитального ремонта учебного корпуса. В колледже создано пять производственных мастерских, а в 2021 году планируется открытие еще четырех. Помимо этого, в учебном заведении расположен первый в области центр цифрового образования детей «IT-куб», работает школа программирования «Яндекс.Лицей» и центр раннего творчества детей «Лаборатория идей».