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Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе

Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
Страны группы С5 (Central 5) - Австрия, Словакия, Словения, Венгрия и Чехия - договорились координировать свои действия по предотвращению распространения COVID-19, в частности по установлению правил пересечения границы.

Об этом шла речь во время встречи глав МИД указанных стран Александра Шалленберга, Ивана Корчока, Анже Логара, Петера Сийярто и Якуба Кулганека в чешском городе Мнельник 20 июля.

В ходе итоговой пресс-конференции Кулганек сообщил, что пять стран не исключают введения новых коронавирусных ограничений при пересечении границ.

«Мы хотим сделать все, чтобы границы были открытыми. Единственным возможным способом избежать ограничений является вакцинирование как можно большей части населения... Мы вместе хотим гарантировать, что заранее сообщим друг другу о запланированных мероприятиях, чтобы не удивлять друг друга», - сказал Кулганек.
Он анонсировал создание рабочей координационной группы, которая должна будет своевременно информировать о новых ограничениях в поездках (Украина граничит с двумя странами из С5 - Словакией и Венгрией - ред.)

«Невозможно 100-процентно исключить, что в зависимости от развития эпидемиологической ситуации некоторые соседние страны могут снова ввести временное ограничение трансграничного движения. Это является просто реальностью», - заявил Кулганек.

Также дипломаты обсудили совместную борьбу с пандемией коронавируса, а также такие темы, как расширение ЕС за счет интеграции западнобалканских стран, сотрудничество в рамках Восточного партнерства и т. п.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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