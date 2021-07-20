Полезные свойства черной смородины и сферы её применения

Вадим Карасев

Смородина — одна из полезнейших и вкуснейших ягод. Эксперты рассказали о том, какую пользу телу и энергетике могут приносить плоды и листья данного растения.

Смородину не вырастить в доме на подоконнике, как другие полезные травы, но зато ее можно вырастить у себя на участке. Это многолетнее растение будет радовать вас вкусными плодами и душистыми листьями, в которых сосредоточена большая природная сила.

Основные целебные свойства черной смородины

В смородине очень много витамина А — он существенно укрепляет иммунитет и помогает замедлять старение организма. Также витамин А улучшает зрение и выводит радиацию.

Витамин Е, которого тоже в плодах смородины предостаточно, выполняет роль антиоксиданта. Это значит, что любая полезная пища будет лучше усваиваться.

Черная смородина уменьшает вероятность появления атеросклероза, улучшает работу печени и надпочечников. Все это происходит благодаря наличию в плодах витамина Р.

Витамины группы В очень полезны для сосудов. В смородине есть много подвидов данного витамина, поэтому эта ягода улучшает работу мозга и память.

В смородине огромное количество витамина С. Это значит, что ягоду можно и нужно употреблять в пищу при простудных заболеваниях.

Смородина очищает организм от ядов и холестерина. Плоды смородины богаты и минералами, укрепляющими кости и в целом дающими организму возможность пребывать в тонусе.

Смородиновые листья обладают почти теми же свойствами. Их можно смело добавлять в чай. С ними он становится намного вкуснее и полезнее. Листья смородины полезно добавлять в чай вместе с медом. Они могут снижать жар, давать организму силы, разжижают мокроту при кашле. Отвар из листьев смородины можно пить и детям, и взрослым для повышения тонуса.

Использование смородины в магии

Черная смородина очень сильно повышает энергетику человека, возвращает ему утраченные духовные силы. Если вы сильно устали или выбиты из колеи сильной ссорой дома или на работе, пейте смородиновый отвар, чтобы ваши энергетические вибрации восстанавливались.

Листья смородины можно класть в обувь, чтобы дольше сохранять продуктивность в течение дня. Говорят, что листья и плоды смородины являются отличными талисманами на удачу. Если вам предстоит тяжелый день, возьмите с собой листья растения, заговорив на успех: «Смородина душистая, дай мне сил и удачи, чтобы обошла меня стороной сила нечистая».

Очень полезно для энергетики и мужчинам, и женщинам принимать теплую ванну с листьями смородины. Это повышает тонус, делает человека более притягательным для противоположного пола.