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Получателей субсидий в Украине планируют массово проверить: инспекторы будут ходить по домам

Получателей субсидий в Украине планируют массово проверить: инспекторы будут ходить по домам
Министерство социальной политики готовит в Украине масштабные проверки получателей субсидий. Будет проводиться инспекция непосредственно в домах тех, кто претендует на бюджетные деньги или уже их получает.

"Утвердить порядок осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки",- указано в документе.

То есть, инспекторы будут иметь полномочия осуществлять проверку в домах получателей социальной помощи. Также это будет касаться и тех, кто претендует на получение субсидии.
"Посещать вместе с представителем территориальной общины получателей социальной поддержки по месту жительства (с целью определения правдивости сведений, влияющих на установление права на получение социальной поддержки и определения ее размера)",- говорится в документе.

Отмечено, что в случае препятствования получателями социальной поддержки (членами их семей/домохозяйств) посещению уполномоченным лицом их места проживания субсидии будут приостанавливаться.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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