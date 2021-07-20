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Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли: "Умолял ее переспать со мной"

Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли: "Умолял ее переспать со мной"

44-летний Райан Рейнольдс и 33-летняя Блейк Лайвли являются одной из самых любимых публикой голливудских пар. Их взаимные подколы и шутки друг над другом неизменно умиляют пользователей сети. Ну а в недавнем интервью в подкасте SmartLess с ведущими Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом и Уиллом Арнеттом Райан рассказал, как все начиналось.

Я встретил Блейк в самом темном закоулке вселенной, которая называется "Зеленым Фонарем" (будущие супруги вместе снимались в этом фильме, сыграв влюбленных; съемки проходили в 2010 году, а на экраны он вышел в 2011 году. — Прим. ред.). Мы были друзьями и приятелями, и примерно через полтора года мы пошли на двойное свидание, но мы встречались с разными людьми. Мы тусовались, и мы всегда как бы случайно поддерживали связь. А потом она собиралась в Бостон, я тоже собирался в Бостон. И тогда я сказал: "Я поеду с тобой",

— поделился Райан.


Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в фильме "Зеленый Фонарь"

Я просто умолял ее переспать со мной. Через неделю я подумал: "Мы должны купить дом вместе". И мы сделали это,

— признался Рейнольдс.


Описывая их отношения, он сказал, что они "словно из сказки".

Сейчас пара, которая заключила брак в 2012 году, воспитывает трех дочерей: шестилетнюю Джеймс, четырехлетнюю Инес и годовалую Бетти. В интервью актер рассказал, как изменилась семейная жизнь во время пандемии и как проходило обучение Джеймс и Инес по Zoom.

У старших девочек было трудное время. Я без конца искал помощи. Я читал книги. Я пытался каким-то образом управлять этим кораблем, но у Блейк это получалось гораздо лучше, потому что я тоже ребенок,

— поделился Райан.


Актер также рассказал, как семейная жизнь сказалась на их с Блейк карьерах.

Блейк и я не снимаемся одновременно в фильмах. Если у Блейк есть проект, то я отказываюсь от работы. Она будет сниматься в фильме, а я буду с ней на съемках, буду присматривать за детьми,

— сказал Рейнольдс.


Ну а пока Райан давал интервью, его супруга уже успела снова подшутить над ним. У себя в инстаграме Блейк опубликовала скрин своего ответа на одну из недавних сторис Рейнольдса. На фото актер вытаскивает из-под машины черепаху.

Нам что, надо поверить, что это пост не о твоих крутых бицепсах?

— написала Лайвли.



Впрочем, актриса умеет не только искрометно шутить. На днях она подняла и серьезную тему. Блейк резко осудила папарацци, которые сделали снимки ее детей, и даже сама написала комментарии в соцсетях тех изданий, которые опубликовали снимки. Актриса призвала оставить ее детей в покое.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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