Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Reuters: США и ФРГ пришли к соглашению по "Северному потоку — 2"

Reuters: США и ФРГ пришли к соглашению по "Северному потоку — 2"

Переговоры США и Германии о судьбе "Северного потока — 2" завершатся в ближайшие дни, американские санкции против проекта будут сняты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным агентства, обсуждение движется к успешному завершению. Как ожидается, соглашение позволит избежать возобновления санкций со стороны США против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига.

"Все выглядит хорошо. Мы ожидаем, что эти переговоры будут завершены в ближайшие дни", — сообщил один из собеседников агентства.

Источники утверждают также, что обе страны объявят о значительных инвестициях в энергетическую инфраструктуру Украины. Кроме того, Берлин может гарантировать поставки газа Украине на тот случай, если его подачу прекратит Россия.

Ранее МИД ФРГ объявил о сближении позиций Вашингтона и Берлина по "Северному потоку — 2". Также немецкие СМИ писали, что разногласия Германии и США по поводу проекта могут быть улажены путем предоставления компенсаций Украине за то, что та утратит роль транзитера российского газа.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Как защититься от уличного гипноза и цыганской магии
Как защититься от уличного гипноза и цыганской магии
Дочь Эминема Хейли Джейд опубликовала редкое фото с бойфрендом
Дочь Эминема Хейли Джейд опубликовала редкое фото с бойфрендом
Reuters: США и ФРГ пришли к соглашению по "Северному потоку — 2"
Reuters: США и ФРГ пришли к соглашению по "Северному потоку —
Астрономы подготовили новый каталог солнечных пятен
Астрономы подготовили новый каталог солнечных пятен
В числе кандидатов на пост главы НАТО оказались Грибаускайте, Кальюлайд и Грабар-Китарович
В числе кандидатов на пост главы НАТО оказались Грибаускайте,
Летние травяные настои: способ укрепить здоровье на весь год
Летние травяные настои: способ укрепить здоровье на весь год
Тони Гаррн и Алекс Петтифер впервые стали родителями
Тони Гаррн и Алекс Петтифер впервые стали родителями
Битва платьев: Жозефин Скривер против Ньевес Альварес
Битва платьев: Жозефин Скривер против Ньевес Альварес
Московская полиция нашла производителей поддельных справок о медотводе от вакцинации
Московская полиция нашла производителей поддельных справок о
4 способа управления своим эмоциональным состоянием
4 способа управления своим эмоциональным состоянием
Росавиация отклонила заявки авиакомпаний на полеты в Египет
Росавиация отклонила заявки авиакомпаний на полеты в Египет
Полезные свойства черной смородины и сферы её применения
Полезные свойства черной смородины и сферы её применения

Топ на сегодня

"Состояние стабильно тяжёлое": директор МакSим выступила с новым заявлением
"Состояние стабильно тяжёлое": директор МакSим выступила с
We will ROC you: Тимати и Тина Канделаки присоединились к флешмобу в поддержку сборной России на Олимпиаде
We will ROC you: Тимати и Тина Канделаки присоединились к флешмобу в
"Член не так важен": Краснова защитила мужчин с маленькими пенисами, рассказав о "злом микрописечнике"
"Член не так важен": Краснова защитила мужчин с маленькими
Реставраторы XVIII века заставили продавщицу овощей улыбаться, современные эксперты вернули ей прежнее выражение лица
Реставраторы XVIII века заставили продавщицу овощей улыбаться,
УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит набор на обучение по программе «Биоинформатика и системная биология»
УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит набор на обучение по программе

Еще по теме

США решили не вводить санкции против оператора «Северного потока — 2»
Оператор Nord Stream 2 планирует закончить укладку трубопровода в конце августа
Германия ответит США в случае принятия новых санкций по «Северному потоку-2»
По «Северному потоку» 1 января перекачан рекордный объём газа