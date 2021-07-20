Reuters: США и ФРГ пришли к соглашению по "Северному потоку — 2"

Вадим Карасев

Переговоры США и Германии о судьбе "Северного потока — 2" завершатся в ближайшие дни, американские санкции против проекта будут сняты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным агентства, обсуждение движется к успешному завершению. Как ожидается, соглашение позволит избежать возобновления санкций со стороны США против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига.



"Все выглядит хорошо. Мы ожидаем, что эти переговоры будут завершены в ближайшие дни", — сообщил один из собеседников агентства.

Источники утверждают также, что обе страны объявят о значительных инвестициях в энергетическую инфраструктуру Украины. Кроме того, Берлин может гарантировать поставки газа Украине на тот случай, если его подачу прекратит Россия.

Ранее МИД ФРГ объявил о сближении позиций Вашингтона и Берлина по "Северному потоку — 2". Также немецкие СМИ писали, что разногласия Германии и США по поводу проекта могут быть улажены путем предоставления компенсаций Украине за то, что та утратит роль транзитера российского газа.