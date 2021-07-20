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Росавиация отклонила заявки авиакомпаний на полеты в Египет

Росавиация отклонила заявки авиакомпаний на полеты в Египет

Росавиация отклонила заявки авиакомпаний на выполнение рейсов из российских городов на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В общей сложности их подавали десять перевозчиков, говорится в приказе на официальном сайте ведомства.

Из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских регионов в Египет планировали летать авиакомпании "Россия", "Уральские авиалинии", Nordwind Airlines, Azur Air, "Якутия", S7, iFly, "ИрАэро", "Азимут" и NordStar. В ведомство поступило около 230 заявлений от авиакомпаний в целом.

По информации издания "Интерфакс", отклонение запросов на разрешение на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх связано с "отсутствием решения оперативного штаба России о параметрах возобновления авиасообщения с Египтом". Всего в отказном списке указано 97 направлений из столичных и региональных отечественных аэропортов в этом направлении.

Ранее Ruposters писал, что Путин отменил шестилетний запрет чартерных рейсов на египетские курорты.

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По материалам: uposters.ru

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