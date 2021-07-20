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Россиянина Левашова приговорили в США к уже отбытому сроку

Россиянина Левашова приговорили в США к уже отбытому сроку

23:36  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Федеральный окружной суд в штате Коннектикут приговорил россиянина Петра Левашова, признавшего себя виновным в компьютерном мошенничестве и других преступлениях, к уже отбытому им сроку тюремного заключения, сообщает во вторник ТАСС.

Петр Левашов был задержан в Барселоне в апреле 2017 года и экстрадирован из Испании в США в феврале 2018-го по обвинению в создании компьютерной сети типа ботнет Kelihos, через которую он контролировал сотни тысяч компьютеров, распространяя вирусы, занимаясь вымогательством и совершая спам-атаки.

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Судья Роберт Чатини решил, что приговор к уже проведенному в заключении 33-месячному сроку является достаточным. По его словам, россиянин будет депортирован из США либо в течение трех лет будет находиться под особым надзором американских властей.

Обвинение добивалось для Левашова наказания в виде 12-14 лет тюремного заключения. В качестве отягчающих обстоятельств были заявлены нанесенный ущерб на сумму более чем в 3,5 миллионов долларов, наличие десяти или более жертв, умышленный характер преступных действий и пр. В числе смягчающих обстоятельств — признание подсудимым вины в четырех преступных эпизодах, в том числе в нанесении ущерба защищенному персональному компьютеру, мошенничестве, краже личных данных и преступном сговоре. 


#преступность #IT #США #суд


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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