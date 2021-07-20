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С 1 сентября кураторы групп в колледжах будут получать ежемесячную выплату

С 1 сентября кураторы групп в колледжах будут получать ежемесячную выплату

Тема: Постановления правительства



С нового учебного года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут так же, как и классные руководители в школах, ежемесячно получать по 5 тысяч рублей. Постановление правительства, утверждающее правила предоставления и распределения федерального финансирования для обеспечения таких выплат, вступает в силу 20 июля.

С 1 сентября 2020 года по поручению президента доплаты за классное руководство получают педагоги общеобразовательных школ С предложением о назначении выплат кураторам учебных групп в техникумах и колледжах Владимир Путин выступил в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию в апреле этого года.

Законы, вступающие в силу с 20 июля


Речь идёт о кураторах очных и очно-заочных групп из государственных и муниципальных колледжей и техникумов. Доплату получат также педагоги из Байконура.

Размер финансирования, которое направят регионам на эти цели, будет зависеть от количества учебных групп в каждом субъекте. Из федерального бюджета на ежемесячные выплаты кураторам планируется выделять по 9,6 млрд рублей в год.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#выплаты #образование

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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