Самый эффективный денежный ритуал со свечой

Вадим Карасев

Привлечь в жизнь деньги, сидя на месте, не получится. Тем, кто задался целью улучшить свое благосостояние, стоит обратить внимание на эффективный ритуал. С его помощью получится найти верное направление и быстро поправить материальное положение.

Известно, что деньги любят активных и находчивых людей, которые ищут способы для привлечения финансового благополучия. Ускорить это событие помогут денежные ритуалы, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с одним из таких способов. С помощью денежного ритуала со свечой получится настроиться на успех и без труда привлекать финансы в жизнь.

Подготовка к денежному ритуалу

Проводить ритуал важно в периоды, когда ночное светило растет. Энергетика Луны поможет увеличить финансовые потоки. Также важно заранее подготовить необходимые предметы:

зеленую свечу;несколько блестящих монет;«живую» воду: из ключика, дождевую или речную;зеленую ткань.

После того, как день выбран и все атрибуты приготовлены, можно приступать к проведению ритуала на деньги.

Денежный ритуал

Ритуал проводят в одиночестве и тишине, поэтому нужно заранее отключить все приборы, которые издают звуки и могут сбить. На стол кладут зеленую ткань, расправляя ее, на ткань помещают свечу на подставке, по кругу выкладывают монеты. Свечу зажигают и говорят:

«Ярко огонь горит, беды мои сжигает, проводником в мир счастливой жизни выступает».

После этих слов всматриваются в пламя, представляя, как деньги ручейком стекаются к дому, наполняют кошелек, копилку и пополняют банковский счет.

После этого на каждую из монет капают воском и дают остыть. Свечу оставляют прогорать до конца. Монеты заворачивают в зеленую ткань, сбрызгивают водой и вешают над входной дверью. Этот талисман будет привлекать финансовое изобилие в течение года. После истечения этого срока ритуал повторяют.