Сенаторы усилят контроль за соблюдением закона о сборе валежника
01:27 Автор: Мария Соколова
Совет Федерации совместно с федеральными органами власти согласует федеральные и региональные нормы о сборе валежника, и усилит контроль за соблюдением законодательства в этой области, сообщила член Комитета палаты регионов по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.
В 2019 году вступили в силу изменения в Лесной Кодекс, по которым россияне могут заготавливать валежник для собственных нужд. Общие правила заготовки валежника определены Лесным кодексом, приказом Минприроды от 16 декабря 2020 года и региональными правовыми актами. Людям разрешено собирать лежащие на земле остатки деревьев и сучья, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, или образовавшиеся при буреломе, снеговале. Заготавливать их можно в течение всего года. По данным Минприроды, в регионах информацию о правилах сбора и заготовки недревесных ресурсов разместили на сайтах органов власти и на стендах в лесах, а населению сообщают о территориях, требующих очистки от валежника.
В феврале 2020 года сенаторы направили в субъекты Федерации иллюстрированную памятку, в которой сказано, что люди при сборе валежника обязаны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности. Можно использовать ручные инструменты — пилы и топоры. На иллюстрациях наглядно показаны примеры валежника. Указано, что мертвые деревья, стоящие на корню — это сухостой, и рубить их нельзя.
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Сейчас сенаторы совместно с федеральными органами власти приводят в соответствие федеральные и региональные нормы о сборе валежника, сообщила Людмила Талабаева на сайте Совета Федерации 15 июля. По её словам, итоги этой работы обсудят в осеннюю сессию на парламентских мероприятиях по лесной тематике. Талабаева подчеркнула, что Совфед усилит парламентский контроль за исполнением законодательства, гарантирующего заготовку населением валежника.
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