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Сенаторы усилят контроль за соблюдением закона о сборе валежника

Сенаторы усилят контроль за соблюдением закона о сборе валежника

01:27  Автор: Мария Соколова



Совет Федерации совместно с федеральными органами власти согласует федеральные и региональные нормы о сборе валежника, и усилит контроль за соблюдением законодательства в этой области, сообщила член Комитета палаты регионов по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

В 2019 году вступили​ в силу изменения в Лесной Кодекс, по которым россияне могут заготавливать валежник для собственных нужд. Общие правила заготовки валежника определены Лесным кодексом, приказом Минприроды от 16 декабря 2020 года и региональными​ правовыми актами. Людям разрешено собирать лежащие на​ земле остатки деревьев​ и сучья,​ не​ являющиеся порубочными остатками в​ местах проведения лесосечных работ, или образовавшиеся при буреломе, снеговале. Заготавливать их можно в​ течение всего года. По​ данным Минприроды, в регионах информацию о​ правилах сбора и заготовки недревесных ресурсов разместили на​ сайтах органов власти и на стендах в​ лесах, а населению сообщают о​ территориях, требующих очистки от​ валежника.

В феврале 2020 года сенаторы направили в субъекты Федерации иллюстрированную памятку, в которой сказано, что​ люди при сборе валежника обязаны соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности. Можно​ использовать ручные инструменты — пилы и топоры. На иллюстрациях наглядно показаны примеры валежника. Указано, что мертвые деревья, стоящие на корню — это сухостой, и рубить их нельзя.


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Сейчас сенаторы совместно с федеральными органами власти приводят в соответствие федеральные и региональные нормы о сборе валежника, сообщила Людмила Талабаева на сайте​ Совета Федерации​ 15 июля. По её словам, итоги этой работы обсудят в осеннюю сессию на​ парламентских мероприятиях по​ лесной тематике. Талабаева подчеркнула, что Совфед​ усилит парламентский контроль за исполнением законодательства, гарантирующего заготовку населением валежника. ​

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#лес #в регионах

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По материалам: pnp.ru

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