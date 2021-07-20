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Слезы и откровенный разговор: Настя Ивлеева и Ида Галич раскрыли причины своего давнего конфликта

Слезы и откровенный разговор: Настя Ивлеева и Ида Галич раскрыли причины своего давнего конфликта

Сегодня 31-летняя Ида Галич представила свое новое шоу на YouTube под названием "Есть вопросики". Героиней первого выпуска стала 30-летняя Настя Ивлеева. Еще два года назад Ида и Настя были лучшими подругами, однако в какой-то момент резко прекратили свое общение. Тогда многие поклонники гадали, в чем же кроется истинная причина их конфликта. Правду фанаты узнали только сегодня — Ивлеева и Галич впервые откровенно рассказали о своем разладе на новом шоу Иды.

Каждая из девушек представила свою версию произошедшего — это был их первый откровенный разговор один на один после ссоры.


Первой была Настя. По ее словам, она оказалась попросту не готова к беременности Иды и не смогла предложить ей свои помощь и поддержку, в которой ее подруга нуждалась:

В какой-то момент мы потеряли общую нить. Может быть, не мы, а я потеряла. Скажу честно: то, что ты забеременела, это тоже неотъемлемый факт. Это нормально. У тебя произошел скачок в жизни, который понятен только тебе. Это эмоции, которые я никак не могу понять, а у тебя там целая жизнь. Она перевернулась и изменилась, ты стала иначе мыслить. До этого у нас же тоже интересная жизнь была: мы с тобой кутили, вертели, снимали, гуляли. Мне было сложно перестроиться с этого "хоп-хей-ла-ла-лей" в подругу, которая вдруг начинает понимать какие-то очень интимные, тихие, скромные времена, которые настали в твоей жизни. У тебя появились запросы в отношении меня, которые для меня были несколько непривычны. Я как человек-холостяк, которому внезапно сказали: "А давай дома посидим, чайку попьем". Со временем, возрастом и опытом я понимаю, что с моей стороны было абсолютно неправильно просто отказаться от этого.


Настя Ивлеева и Ида Галич

Следом своим взглядом на произошедший конфликт поделилась и Ида. Когда Галич начала говорить, обе подруги немного прослезились. Ведущая шоу "Есть вопросики" призналась, что ее очень сильно задело одно обещание Насти, которое она в итоге сдержать не смогла:

Я скажу о вещи, которая гложет меня. Когда мы с тобой тусили, кутили, я однажды спросила тебя в каком-то пьяном угаре, что будет, когда я забеременею. И ты сказала: "Галич, я буду держать тебя за эту руку и буду рядом столько, сколько нужно". Когда я один раз написала тебе в директ и попросила уделить мне немного времени, ты сказала: "Сорян, Вась, я сейчас занята и иду в кино". Я спросила, почему ты не позвала меня в кино, а ты ответила: "Я же не позвала всех в кино". Я понимаю, что ты была уставшая. Но не было бы и спроса, если бы не было того разговора и той уверенности, что это будет всегда. Это меня сильно подкосило. Ты красиво написала: "Я готова быть другом, но не лучшим". А я не умею так, у меня нет полумер. Я тебя любила искренне и готова была дать тебе все. А если я тебя не люблю, то не дам ничего.


После этого Настя Ивлеева призналась, что по-прежнему любит Иду и очень сильно по ней скучает. Галич в ответ сказала, что очень хотела бы вернуть прежнюю дружбу с Ивлеевой, но пока не уверена, что у них получится это сделать.

В комментариях к выпуску многие интернет-пользователи отметили, что Ида была по-настоящему искренней в разговоре с бывшей подругой, а вот Настю обвинили в высокомерии и лукавстве.


На шоу Ида и Настя также успели обсудить сексуальные предпочтения Ивлеевой, ее любовь к путешествиям и не только, а вот вопросов о ее муже Элджее интернет-пользователи так и не дождались. Сейчас эта тема особенно интересна поклонникам, ведь в сети уже не первый месяц ходят слухи о расставании рэпера и телеведущей.



Яна Марковская
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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