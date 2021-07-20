США разрешили поставки российских двигателей для своих космических ракет

Вадим Карасев

Представители "Роскосмоса" сообщили, что власти США дали разрешение на экспорт российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш". Это является доказательством успешной работы отечественных конструкторов и инженеров, посчитали в госкорпорации.

"Вчера стало известно, что Роскосмос получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М. Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами", - рассказал глава пресс-службы компании Владимир Устименко.

По его мнению, этот договор дает надежду на нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном, где бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем "сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике".

Ну а пока остаётся только пожелать успехов НПО "Энергомаш", который создаёт такие удивительные "произведения двигательного искусства".

Ранее Ruposters писал, что "Роскосмос" предложил запустить АЭС на Марсе. В перспективе она будет снабжать электроэнергией российские миссии.