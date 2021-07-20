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США разрешили поставки российских двигателей для своих космических ракет

США разрешили поставки российских двигателей для своих космических ракет

Представители "Роскосмоса" сообщили, что власти США дали разрешение на экспорт российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш". Это является доказательством успешной работы отечественных конструкторов и инженеров, посчитали в госкорпорации.

"Вчера стало известно, что Роскосмос получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М. Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС". А значит будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами", - рассказал глава пресс-службы компании Владимир Устименко.

По его мнению, этот договор дает надежду на нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном, где бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем "сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике".

Ну а пока остаётся только пожелать успехов НПО "Энергомаш", который создаёт такие удивительные "произведения двигательного искусства".

Ранее Ruposters писал, что "Роскосмос" предложил запустить АЭС на Марсе. В перспективе она будет снабжать электроэнергией российские миссии.

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По материалам: uposters.ru

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