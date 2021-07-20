Суд по делу Медведчука перенесли

Алексей Вольцев

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на домашний арест нардепу Виктору Медведчуку не сегодня, как планировалось. Решение будет принято 30 июля.Это произошло из-за того, что материалы дела, а это 15 томов, передали в суд только сегодня.Адвокаты политика обжаловали решение следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.Через два дня суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Как сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора, на следующий день политику одели электронный браслет.Эту меру продлили до сентября.