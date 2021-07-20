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Суд по делу Медведчука перенесли

Суд по делу Медведчука перенесли
Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на домашний арест нардепу Виктору Медведчуку не сегодня, как планировалось. Решение будет принято 30 июля.

Это произошло из-за того, что материалы дела, а это 15 томов, передали в суд только сегодня.

Адвокаты политика обжаловали решение следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
Через два дня суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Как сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора, на следующий день политику одели электронный браслет.

Эту меру продлили до сентября.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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