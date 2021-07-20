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Тата Бондарчук ждет третьего ребенка

Тата Бондарчук ждет третьего ребенка

31-летняя Тата Бондарчук (экс-супруга сына Федора Бондарчука и Светланы Бондарчук Сергея) в скором времени в третий раз станет мамой, о чем она сама сообщила в своем инстаграме.

Тата опубликовала снимок, на котором хорошо видно ее округлившийся живот. Присутствует в кадре и супруг Таты — 30-летний Филипп Фролов, который нежно ее целует. В подписи к фото Тата трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения.

С днем рождения, мой самый лучший человек. Подарок с меня!

— написала Тата.


Филипп Фролов и Тата Бондарчук

Для Таты этот ребенок станет третьим — она уже воспитывает двух дочерей от брака с Сергеем Бондарчуком. А вот о подробностях личной жизни Филиппа до встречи с Татой журналистам ничего не известно.

Тата Бондарчук вышла замуж за музыканта и продюсера Филиппа Фролова в октябре прошлого года. Свой роман с Филиппом Тата подтвердила несколькими месяцами ранее, когда опубликовала в инстаграме первый снимок с возлюбленным.


В браке с Сергеем Бондарчуком Тата прожила семь лет, и за это время у них родились две дочери: Маргарита и Вера. Еще в 2018 году в прессе появились первые слухи о разладе в семье Таты и Сергея: они перестали публиковать совместные фото в соцсетях и парой выходить в свет. В начале 2019 года стало известно о разводе Таты и Сергея, при этом они сами так и не дали никаких официальных комментариев по этому поводу.


Тата Бондарчук с дочерьми Верой и Маргаритой

Известно, что после расставания бывшие супруги остались в хороших отношениях. Дочери живут с Татой и ее новым мужем, однако регулярно видятся с отцом, который принимает участие во всех важных событиях в их жизни. Сергей также нашел свое личное счастье после развода с Татой: он уже больше полугода встречается с Валерией Станкевич, которой, по слухам, уже сделал предложение руки и сердца.


Филипп Федоров и Тата Бондарчук


Сергей Бондарчук и Валерия Станкевич


Валерия Станкевич
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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