Тони Гаррн и Алекс Петтифер впервые стали родителями

Вадим Карасев

29-летняя топ-модель Тони Гаррн и ее муж, 31-летний актер Алекс Петтифер, впервые стали родителями. Радостной новостью Тони поделилась у себя в инстаграме — у пары родилась дочь.

Благодаря самому волшебному опыту в моей жизни у нас появилась Лука Малайка,

— написала Гаррн.





Фото из инстаграма Тони Гаррн

Малышка родилась еще на прошлой неделе, но родители, очевидно, решили повременить с официальными объявлением, хотя Тони и не скрывала, с каким нетерпением она ожидает появления ребенка на свет. Модель признавалась, что уже просто считает дни до положенного срока. Во время беременности Гаррн часто публиковала свои фото и даже приняла участие в съемке для немецкого Vogue.

Лучшее в беременности — это определенно просыпаться каждое утро и знать, что я беременна. Это самое прекрасное, счастливое чувство. Я сразу прикасаюсь к своему животу, и я так рада чувствовать, что мой малыш внутри меня,

— делилась своими впечатлениями модель.





А вот счастливый молодой отец своими эмоциями пока с подписчиками не поделился. 30 июня этого года Алекс сообщил, что собирается взять паузу в соцсетях и вернется к ведению инстаграма только в августе. Некоторые подписчики уже тогда предположили, что отказ от соцсетей связан как раз с появлением ребенка.





Алекс Петтифер и Тони ГаррнНадя Бесчетникова