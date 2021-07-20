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Тони Гаррн и Алекс Петтифер впервые стали родителями

Тони Гаррн и Алекс Петтифер впервые стали родителями

29-летняя топ-модель Тони Гаррн и ее муж, 31-летний актер Алекс Петтифер, впервые стали родителями. Радостной новостью Тони поделилась у себя в инстаграме — у пары родилась дочь.

Благодаря самому волшебному опыту в моей жизни у нас появилась Лука Малайка,

— написала Гаррн.


Фото из инстаграма Тони Гаррн

Малышка родилась еще на прошлой неделе, но родители, очевидно, решили повременить с официальными объявлением, хотя Тони и не скрывала, с каким нетерпением она ожидает появления ребенка на свет. Модель признавалась, что уже просто считает дни до положенного срока. Во время беременности Гаррн часто публиковала свои фото и даже приняла участие в съемке для немецкого Vogue.

Лучшее в беременности — это определенно просыпаться каждое утро и знать, что я беременна. Это самое прекрасное, счастливое чувство. Я сразу прикасаюсь к своему животу, и я так рада чувствовать, что мой малыш внутри меня,

— делилась своими впечатлениями модель.


А вот счастливый молодой отец своими эмоциями пока с подписчиками не поделился. 30 июня этого года Алекс сообщил, что собирается взять паузу в соцсетях и вернется к ведению инстаграма только в августе. Некоторые подписчики уже тогда предположили, что отказ от соцсетей связан как раз с появлением ребенка.


Алекс Петтифер и Тони Гаррн

Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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