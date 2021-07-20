Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » У Путина не против США и Британии в нормандском формате, но есть условие

У Путина не против США и Британии в нормандском формате, но есть условие

У Путина не против США и Британии в нормандском формате, но есть условие
Российская Федерация не против присоединения к нормандскому формату по Донбассу других участников, в том числе США, Британии или Канады. Но для этого есть необходимое условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака изданию Politique Internationale, которое опубликовано на сайте посольства России во Франции.

По его словам, необходимости в модернизации нормандского формата на сегодня нет, поскольку не достаточно эффективно используется потенциал нынешних контактов между Украиной, Россией, Германией и Францией.
"Как уже отмечалось, у нас нет принципиальных возражений против подключения к действующим переговорным форматам новых участников, включая США, если речь идет о новых конструктивных идеях о мирном политическом урегулировании конфликта. Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, мы, конечно же, против", - отметил Козак.

В то же время он выразил уверенность, что новая администрация США может внести существенный вклад в восстановление мира.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Великобритания отправит свои корабли в Южно-Китайское море вне зависимости от реакции КНР
Великобритания отправит свои корабли в Южно-Китайское море вне
США разрешили поставки российских двигателей для своих космических ракет
США разрешили поставки российских двигателей для своих космических
В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию
В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию
Число привитых от COVID-19 в Москве превысило 4 млн человек
Число привитых от COVID-19 в Москве превысило 4 млн человек
Суд по делу Медведчука перенесли
Суд по делу Медведчука перенесли
Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли: "Умолял ее переспать со мной"
Райан Рейнольдс рассказал о начале романа с Блейк Лайвли:
Горы на нейтронных звездах имеют высоту меньше миллиметра
Горы на нейтронных звездах имеют высоту меньше миллиметра
Хинштейн: на Ставрополье задержали верхушку местного ГИБДД
Хинштейн: на Ставрополье задержали верхушку местного ГИБДД
На острове Мэн найден клад XI века
На острове Мэн найден клад XI века
Лунный день сегодня 20 июля 2021 года
Лунный день сегодня 20 июля 2021 года
Как защититься от уличного гипноза и цыганской магии
Как защититься от уличного гипноза и цыганской магии
Дочь Эминема Хейли Джейд опубликовала редкое фото с бойфрендом
Дочь Эминема Хейли Джейд опубликовала редкое фото с бойфрендом

Топ на сегодня

We will ROC you: Тимати и Тина Канделаки присоединились к флешмобу в поддержку сборной России на Олимпиаде
We will ROC you: Тимати и Тина Канделаки присоединились к флешмобу в
"Член не так важен": Краснова защитила мужчин с маленькими пенисами, рассказав о "злом микрописечнике"
"Член не так важен": Краснова защитила мужчин с маленькими
С помощью программы-шпиона спецслужбы следили за журналистами и правозащитниками
С помощью программы-шпиона спецслужбы следили за журналистами и
Киев и инфраструктура: как выбирать квартиру?
Киев и инфраструктура: как выбирать квартиру?
УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит набор на обучение по программе «Биоинформатика и системная биология»
УлГПУ имени И.Н. Ульянова проводит набор на обучение по программе

Еще по теме

Польша выступила за подключение США и Британии к «нормандскому формату»
США хотят получить контроль над границей Донбасса и России
Берлин не видит смысла в расширении "нормандского формата"
США заявили о готовности присоединиться к «нормандскому формату»