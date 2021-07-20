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Ученые объяснили уязвимость мужчин перед COVID-19

Ученые объяснили уязвимость мужчин перед COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


19:27  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Исследователи из американского Медицинского центра Седарс-Синай связали факт более частого поражения мужчин коронавирусной инфекцией с особенностями работы их иммунитета, который вырабатывает больше антител, атакующих не вирус, а тело самого больного, сообщает во вторник ТАСС.

О том, что мужчины заражаются COVID-19 чаще женщин, ученые заметили еще в самом начале пандемии. Сначала они связали это с тем, что в клетках легких мужчин гораздо больше молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для проникновения в здоровую клетку. Однако затем мнения специалистов разделились.

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Американские медики под руководством Юстины Ферт-Бобер предположили, что дело в специфических для мужского организма аутоантителах, соединяющихся не с частицами вирусов или микробов, а с различными клетками или соединениями, которые вырабатывает организм самого пациента.

Ученые собрали 177 добровольцев, которые заразились SARS-CoV-2, и детально изучили состав плазмы их крови. Результаты исследования показали, что в организме носителей коронавируса действительно часто есть аутоантитела, однако их доля и видовой состав у мужчин и женщин сильно различались. В среднем в плазме переболевших мужчин аутоантител было гораздо больше, чем у женщин.

Вместе с тем ученые обнаружили, что концентрация сразу 59 типов подобных молекул была напрямую связана с тяжестью симптомов болезни у женщин. Однако среди бессимптомных носителей COVID-19 аутоантитела чаще встречались среди женщин.

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Пока исследователи не могут точно сказать, как эти молекулы способствуют тяжелой форме коронавируса и из-за чего они появляются в организме мужчин при заражении COVID-19. Ферт-Бобер и ее коллеги надеются, что ответы на эти вопросы дадут дальнейшие исследования.


#здоровье


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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