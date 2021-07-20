УлГПУ им. И.Н. Ульянова подвели итоги международной молодежной олимпиады Volga Universe

Алексей Вольцев

В Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова подведены итоги международной молодежной олимпиады, в ней приняли участие свыше 200 выпускников образовательных организаций из Узбекистана, Киргизии и Армении, сообщает пресс-служба вуза.

По результатам олимпиады определены девять победителей и 26 призеров.

Олимпиада проходила в дистанционном формате по предметам: русский язык, обществознание, математика, иностранный язык (английский), история, биология.

Главная цель Олимпиады – развитие интереса у иностранной молодежи к получению высшего образования в Российской Федерации и популяризация образовательных программ УлГПУ им. И.Н. Ульянова.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.