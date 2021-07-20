В 2021 году во Владимирской области откроют 30 центров «Точка роста»

Влада Некрасова

В 2021 году во Владимирской области откроют 30 образовательных центров «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Администрация Владимирской области.

Работа по созданию и оснащению современным оборудованием этих центров проводится в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Педагоги будущих образовательных центров прошли обучение на базе Владимирского института развития образования.

С 2019 года на базе сельских школ Владимирской области открылось 54 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Всего в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» до 2024 года в сельских школах и школах малых городов Владимирской области планируется создать 174 образовательных центра «Точка роста».

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.