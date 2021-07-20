Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В 2021 году во Владимирской области откроют 30 центров «Точка роста»

В 2021 году во Владимирской области откроют 30 центров «Точка роста»

В 2021 году во Владимирской области откроют 30 центров «Точка роста»

В 2021 году во Владимирской области откроют 30 образовательных центров «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Администрация Владимирской области. 

Работа по созданию и оснащению современным оборудованием этих центров проводится в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Педагоги будущих образовательных центров прошли обучение на базе  Владимирского института развития образования.

С 2019 года на базе сельских школ Владимирской области открылось 54 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Всего в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» до 2024 года в сельских школах и школах малых городов Владимирской области планируется создать 174 образовательных центра «Точка роста».

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Как учителю создать собственный стартап?
Как учителю создать собственный стартап?
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря нацпроекту «Образование»
В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря
Оренбургские студенты разработали интерактивную карту нацпроекта «Образование»
Оренбургские студенты разработали интерактивную карту нацпроекта
В Ставропольском крае создадут аналог образовательного центра для одаренных детей «Сириус»
В Ставропольском крае создадут аналог образовательного центра для
В 2021 году во Владимирской области откроют 30 центров «Точка роста»
В 2021 году во Владимирской области откроют 30 центров «Точка роста»
Минск: Запад решил сделать из Белоруссии вторую Украину
Минск: Запад решил сделать из Белоруссии вторую Украину
Яна Рудковская впервые рассказала о суррогатной матери своего младшего сына Арсения
Яна Рудковская впервые рассказала о суррогатной матери своего
Лидер Партии пенсионеров рассказал, чем политическая сила отличается от других и как она помогает народу
Лидер Партии пенсионеров рассказал, чем политическая сила отличается
Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
Пять стран Евросоюза могут ввести новые COVID-ограничения на границе
Великобритания отправит свои корабли в Южно-Китайское море вне зависимости от реакции КНР
Великобритания отправит свои корабли в Южно-Китайское море вне
США разрешили поставки российских двигателей для своих космических ракет
США разрешили поставки российских двигателей для своих космических
В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию
В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию

Топ на сегодня

С помощью программы-шпиона спецслужбы следили за журналистами и правозащитниками
С помощью программы-шпиона спецслужбы следили за журналистами и
В Англии предложили ввести налог на соль и сахар
В Англии предложили ввести налог на соль и сахар
Меган Фокс вместе с сыновьями и возлюбленным Колсоном Бэйкером была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе: фото
Меган Фокс вместе с сыновьями и возлюбленным Колсоном Бэйкером была
Битва платьев: Жозефин Скривер против Ньевес Альварес
Битва платьев: Жозефин Скривер против Ньевес Альварес
Зеленский поставил ЕС условие для саммита "Восточного партнерства"
Зеленский поставил ЕС условие для саммита "Восточного

Еще по теме

В Карачаево-Черкесии откроют в 2021 году 11 центров «Точка роста»
В Волгоградской области в 2021 году в сельских школах создадут 97 центров «Точка роста»
В Мурманской области открылись 29 новых центров «Точка роста»
В Вологодской области в 2021 году откроют 44 центра «Точка роста»