В Англии предложили ввести налог на соль и сахар

Анастасия Иванова

Группа независимых экспертов под руководством бизнесмена Генри Димблби, соучредителя сети ресторанов Leon, подготовила обзор, касающийся продовольственной политики Англии. В докладе говорится о таких проблемах, как ожирение нации и неправильное питание англичан, пишет Financial Times.Аналитики предлагают ввести налог на соль и сахар. Размер налога также подсчитан: 3 фунта за каждый килограмм сахара и 6 фунтов за каждый килограмм соли, которые продаются для использования на предприятиях общественного питания и при изготовлении обработанных пищевых продуктов. Подобные меры сподвигли бы производителей снизить содержание соли и сахара в продукции, что способствовало бы оздоровлению населения. Однако из-за новых налогов цены на кондитерские изделия и снеки могут вырасти на 13%.Доклад Димблби получил поддержку со стороны инвестиционных компаний, диетологов, врачей и активистов, выступающих за охрану окружающей среды. Отзывы производителей продуктов питания были разными — так, исполнительный директор Nestlé UK&Ireland Стефано Агостини выразил готовность сотрудничать с правительством по данному вопросу, в то время как управляющий директор British Sugar Пол Кенворд остался недоволен размером налогов.Борис Джонсон заявил, что не поддерживает введение дополнительных налогов. «Меня не привлекает идея взимания денег с усердно трудящихся людей»,— заявил он на выступлении в Ковентри. По мнению премьер-министра, борьбу с ожирением нужно вести, продвигая здоровый образ жизни и ограничивая рекламу нездоровой пищи. В прошлом году правительство предложило ряд новых мер.