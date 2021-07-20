Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Англии предложили ввести налог на соль и сахар

В Англии предложили ввести налог на соль и сахар
Группа независимых экспертов под руководством бизнесмена Генри Димблби, соучредителя сети ресторанов Leon, подготовила обзор, касающийся продовольственной политики Англии. В докладе говорится о таких проблемах, как ожирение нации и неправильное питание англичан, пишет Financial Times.

Аналитики предлагают ввести налог на соль и сахар. Размер налога также подсчитан: 3 фунта за каждый килограмм сахара и 6 фунтов за каждый килограмм соли, которые продаются для использования на предприятиях общественного питания и при изготовлении обработанных пищевых продуктов. Подобные меры сподвигли бы производителей снизить содержание соли и сахара в продукции, что способствовало бы оздоровлению населения. Однако из-за новых налогов цены на кондитерские изделия и снеки могут вырасти на 13%.
Доклад Димблби получил поддержку со стороны инвестиционных компаний, диетологов, врачей и активистов, выступающих за охрану окружающей среды. Отзывы производителей продуктов питания были разными — так, исполнительный директор Nestlé UK&Ireland Стефано Агостини выразил готовность сотрудничать с правительством по данному вопросу, в то время как управляющий директор British Sugar Пол Кенворд остался недоволен размером налогов.

Борис Джонсон заявил, что не поддерживает введение дополнительных налогов. «Меня не привлекает идея взимания денег с усердно трудящихся людей»,— заявил он на выступлении в Ковентри. По мнению премьер-министра, борьбу с ожирением нужно вести, продвигая здоровый образ жизни и ограничивая рекламу нездоровой пищи. В прошлом году правительство предложило ряд новых мер.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

16-летний сын Децла выпустил свой первый клип. В треке он упомянул покойного отца
16-летний сын Децла выпустил свой первый клип. В треке он упомянул
Самый эффективный денежный ритуал со свечой
Самый эффективный денежный ритуал со свечой
В Англии предложили ввести налог на соль и сахар
В Англии предложили ввести налог на соль и сахар
Меган Фокс вместе с сыновьями и возлюбленным Колсоном Бэйкером была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе: фото
Меган Фокс вместе с сыновьями и возлюбленным Колсоном Бэйкером была
5 буддийских наставлений для достижения Просветления
5 буддийских наставлений для достижения Просветления
"Что за уродины?": моделей Playboy без ретуши раскритиковали в Сети
"Что за уродины?": моделей Playboy без ретуши
Новгородка хотела купить должность министра за 300 тыс. рублей
Новгородка хотела купить должность министра за 300 тыс. рублей
Тата Бондарчук ждет третьего ребенка
Тата Бондарчук ждет третьего ребенка
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 июля 2021 года
С помощью программы-шпиона спецслужбы следили за журналистами и правозащитниками
С помощью программы-шпиона спецслужбы следили за журналистами и
Всех восхитил стиль Ивана Дорна в Каннах — вот доказательства, что он и раньше был звездой моды
Всех восхитил стиль Ивана Дорна в Каннах — вот доказательства, что он
"Член не так важен": Краснова защитила мужчин с маленькими пенисами, рассказав о "злом микрописечнике"
"Член не так важен": Краснова защитила мужчин с маленькими

Топ на сегодня

Times: Британия готовит тайную спецоперацию против России
Times: Британия готовит тайную спецоперацию против России
Число жертв наводнения в Германии превысило 150 человек
Число жертв наводнения в Германии превысило 150 человек
Кириенко поддержал идею педагогического наставничества в проектах платформы "Россия – страна возможностей"
Кириенко поддержал идею педагогического наставничества в проектах
Празднование Собора Радонежских святых 19 июля 2021 года
Празднование Собора Радонежских святых 19 июля 2021 года
Факты о Знаках Зодиака, о которых вам никто не расскажет
Факты о Знаках Зодиака, о которых вам никто не расскажет

Еще по теме

В Великобритании планируют ввести налог на соль и сахар
Минздрав поддержал маркировку продуктов по принципу «светофора»
В России рекордно упали цены на сахар
Минздрав предложил производить продукты питания только на йодированной соли