В числе кандидатов на пост главы НАТО оказались Грибаускайте, Кальюлайд и Грабар-Китарович

Вадим Карасев

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а также действующая президент Эстонии Керсти Кальюлайд стали кандидатами на пост нового генсека НАТО, который в октябре 2022 года должен будет сменить норвежца Йенса Столтенберга, пишет Politiko.

По данным издания, Альянс, существующий более 70 лет, наконец-то может возглавить женщина. Назначение на этот пост представительницы прибалтийских государств в Брюсселе считают "сильным сигналом" России. Грибаускайте имеет меньше шансов, чем Кальюлайд, из-за ее широко известных, агрессивно антироссийских взглядов. С профессиональной точки зрения Грабар-Китарович обладает наилучшими качествами для работы на этом посту — она в разные годы была хорватским министром по европейским делам и главой МИД этой страны.

Йенс Столтенберг — действующий генсек НАТО с 1 октября 2014 года. В этом году Совет Альянса в последний раз продлил на год его контракт на этом посту. Выбирать нового генерального секретаря будут в рамках закрытых консультаций между ведущими странами союза, на которых решающее слово остается за США.

Ранее Ruposters писал, что в НАТО всерьез задумались об отказе от ядерных ракет в Европе.