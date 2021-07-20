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В числе кандидатов на пост главы НАТО оказались Грибаускайте, Кальюлайд и Грабар-Китарович

В числе кандидатов на пост главы НАТО оказались Грибаускайте, Кальюлайд и Грабар-Китарович

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а также действующая президент Эстонии Керсти Кальюлайд стали кандидатами на пост нового генсека НАТО, который в октябре 2022 года должен будет сменить норвежца Йенса Столтенберга, пишет Politiko.

По данным издания, Альянс, существующий более 70 лет, наконец-то может возглавить женщина. Назначение на этот пост представительницы прибалтийских государств в Брюсселе считают "сильным сигналом" России. Грибаускайте имеет меньше шансов, чем Кальюлайд, из-за ее широко известных, агрессивно антироссийских взглядов. С профессиональной точки зрения Грабар-Китарович обладает наилучшими качествами для работы на этом посту — она в разные годы была хорватским министром по европейским делам и главой МИД этой страны.

Йенс Столтенберг — действующий генсек НАТО с 1 октября 2014 года. В этом году Совет Альянса в последний раз продлил на год его контракт на этом посту. Выбирать нового генерального секретаря будут в рамках закрытых консультаций между ведущими странами союза, на которых решающее слово остается за США. 

Ранее Ruposters писал, что в НАТО всерьез задумались об отказе от ядерных ракет в Европе.

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По материалам: uposters.ru

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