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В Италии из-за антиковидных решений закрываются иностранные компании

В Италии из-за антиковидных решений закрываются иностранные компании

17:16  Автор: Александр Тараканов



В Италии с отменой запрета на увольнения из-за COVID-19 иностранные компании начали закрывать предприятия, сообщает агентство AGI. Так, по данным профсоюзов, с начала июля работу потеряли уже более 1500 человек.

Закрытие предприятий металлообрабатывающей автомобильной промышленности, принадлежащих иностранным фондам и компаниям, начались после отмены 30 июня запрета на увольнения, действовавшего в стране с февраля прошлого года в связи с пандемией COVID-19. 

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Уже 3 июля, отмечает агентство, безработными стали 152 человека, получившие электронные письма с сообщениями о закрытии производства от руководства фабрики по производству автомобильных колёс Gianetti Ruote в городе Чериано-Лагетто (область Ломбардия). Владельцем предприятия является американский фонд Quantum Capital Partner.

9 июля аналогичная участь постигла 422 работника предприятия по производству автозапчестей GKN в городе Кампи-Бизенцио (Флоренция), принадлежащего британскому фонду Melrose Industries. Оно также подлежит закрытию. Уведомления об увольнения люди получили через SMS-сообщения после окончания вечерней смены.

19 июля о закрытии своего филиала в Брешии неожиданно объявило руководство американской компании Timken. Как сообщается, её европейский директор Энди Дилон в сопровождении эскорта карабинеров сегодня покинул предприятие, избегая какой-либо встречи со 110 уволенными.


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Утром в центре Неаполя манифестацию протеста провели бывшие работники местной фабрики по производству бытовой техники Whirlpool. 22 июля на всех итальянских предприятиях этой американской компании пройдут 8-часовые забастовки в защиту занятости, которые будут сопровождаться акцией протеста в Риме, у стен министерства экономического развития.

Согласно итальянским СМИ, в настоящий момент в министерстве открыто 86 «круглых столов» по обсуждению кризисных дел, касающихся итальянских предприятий.


#Италия #работа #бизнес


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По материалам: pnp.ru

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