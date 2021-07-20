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В Новгородской области создадут особую экономическую зону

В Новгородской области создадут особую экономическую зону

Тема: Постановления правительства


02:07  Автор: Светлана Заверняева



В Новгородской области планируется открыть предприятия по производству лекарств, микроэлектронной продукции, заводы по переработке рапса и другие производства. Постановление правительства о создании в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) вступает в силу 20 июля.

ОЭЗ «Новгородская» будет располагаться на территории Новгородского, Чудовского района и Великого Новгорода. Общая площадь особой экономической зоны составит более 180 га. Планируется, что здесь откроют предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов.

Ожидается, что компании, получившие статус резидента ОЭЗ, проинвестируют в экономику региона порядка 8 млрд рублей, создадут более 700 рабочих мест, что позволит увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Новгородской области почти на 800 млн рублей за десять лет.

Законы, вступающие в силу с 20 июля


Территория, отведённая под особую экономическую зону, частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Её дальнейшим обустройством займутся региональные власти. Стоимость этих работ оценивается в 1,3 млрд рублей.

Напомним, особые экономические зоны формируются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Резиденты ОЭЗ получают право на налоговые и таможенные льготы.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#промышленность #в регионах


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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