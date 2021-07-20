В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный сыр

Анастасия Иванова

12:04 Автор: Александра Гуляева

Источник: Роспотребнадзор

Выбирая сыр, следует обратить внимание на его наименование, запах и внешний вид, а также внимательно изучить маркировку. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных во вторник на сайте Роспотребнадзора.

В частности, маркировка упакованного сыра должна содержать сведения о наименовании пищевой продукции, её составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и пищевой ценности. Также должна быть указана информация о производителе.

Если сыр был расфасован в магазине в отсутствии потребителя, то на этикетке должно быть указано наименование, дата изготовления, срок годности и условия хранения.

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Кроме того, на упаковке сыра, произведённого после 1 июня 2021 года, обязательно должна присутствовать маркировка «Честный знак». Это специальный квадратный Data Matrix код, который можно проверить с помощью мобильного приложения. Сервис позволяет каждому потребителю убедиться в легальности продукта, а также узнать его состав, дату производства и срок годности. Если потребитель заметит нарушения, он сможет направить жалобу в Роспотребнадзор в несколько кликов.

Чтобы понять, какого качества сыр, рекомендуется внимательно осмотреть его внешний вид. Рисунок на разрезе должен быть ровным. У костромского и эстонского сыра глазки имеют круглую или овальную форму, у российского — неправильную или угловатую. Круглую овальную или угловатую форму имеют глазки у голландского сыра. На поверхности сыра не должно быть трещин и неровностей.

Обратить внимание нужно и на корку. У хорошего сыра она ровная, тонкая, без повреждений, покрыта полимерной плёнкой. Толстоватый подкорковый слой не допускается.

Хороший сыр отличает и аромат — «сырный, сладковато-пряный, либо слегка кисловатый». Запах не должен быть тухлым, прогорклым или сальным. Также на сыре не должно быть плесени, если речь идёт не о специальных сортах.

Цвет сыра может быть от белого до светло-жёлтого, он должен быть ровным по всей массе. Консистенция у хорошего сыра- эластичная и однородная по всей массе.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно мыть продукты перед приготовлением. В частности, овощи и фрукты обязательно нужно мыть под проточной водой, причём необходимо промывать даже те, кожура которых несъедобная (например, бананы, мандарины). При очистке немытого фрукта есть риск перенести бактерии с кожуры на его съедобную часть.

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