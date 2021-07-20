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В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря нацпроекту «Образование»

В школе Республики Алтай ремонтируют спортивный зал благодаря нацпроекту «Образование»

Капитальный ремонт спортивного зала проводится в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Сайдысской школе Майминского района республики. На обновление спортивного зала выделено свыше 1,5 млн рублей, сообщает Министерство образования и науки Республики Алтай.

«Запланирован ремонт пола спортзала с прокладкой гидроизоляции, замена дверей, дверных блоков. Будет проведен косметический ремонт: окрашены стены, потолок, пол», – рассказала директор школы Ирина Бабаякова. 

Она добавила, что это позволит повысить эффективность спортивно-оздоровительной работы и будет способствовать укреплению здоровья учеников. Ученики смогут заниматься в обновленном спортивном зале и во внеурочное время, а также в рамках спортивного кружка по самбо. 

«Кроме того, в зале можно будет проводить различные спортивные мероприятия для жителей села. Дети долго ждали новый современный спортзал, и вот наша мечта сбывается. Думаю, что здесь всегда будет много детей и молодежи», – заключила директор школы.

В 2021 году в рамках национального проекта «Образование» в республике будут отремонтированы девять спортивных залов, созданы пять школьных спортивных клубов и оснащены спортивным оборудованием 13 спортивных площадок с легкоатлетическим покрытием.

# Общество
По материалам: edu.ru

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