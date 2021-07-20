В Ставропольском крае создадут аналог образовательного центра для одаренных детей «Сириус»

Алексей Вольцев

В Ставропольском крае создадут аналог образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сообщает издание «Большой Ставропольский канал».

Центр будет создан в рамках нацпроекта «Образование».

На закупку оборудования и техники, необходимых для проведения занятий, потратят 195 миллионов рублей.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.

Президент России Владимир Путин 22 декабря 2020 года подписал закон о федеральной территории «Сириус».