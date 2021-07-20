В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию

Алексей Вольцев

В связи с началом пятого этапа вакцинации от COVID в Украине больше не нужно записываться через портал или приложение "Дія". Теперь прививки доступны всем желающим.Об этом рапортует Telegram-канал сервиса "Дія"."Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Сегодня начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в течение всего времени в "Дії" записались на вакцинацию 698 000 украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.