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В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию

В Украине отменили запись на COVID-вакцинацию
В связи с началом пятого этапа вакцинации от COVID в Украине больше не нужно записываться через портал или приложение "Дія". Теперь прививки доступны всем желающим.

Об этом рапортует Telegram-канал сервиса "Дія".
"Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Сегодня начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение всего времени в "Дії" записались на вакцинацию 698 000 украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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