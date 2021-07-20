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Великобритания отправит свои корабли в Южно-Китайское море вне зависимости от реакции КНР

Великобритания отправит свои корабли в Южно-Китайское море вне зависимости от реакции КНР

Великобритания заявила, что ее корабли войдут в августе в Южно-Китайское море вне зависимости от возможной реакции официального Пекина. Глава Минобороны Бен Уоллес заметил, что военные готовы к возможным провокациям.

"Не секрет, что Китай организует сопровождение судов, следующих через международные воды по совершенно законным маршрутам, и угрожает таким судам", – сказал он в интервью The Times.

Министр добавил, что британская сторона проявит уважение к Китаю и рассчитывает на аналогичное отношение. Выбранный курс для военных суден будет соответствовать нормам международного права, при этом неизвестно, будут ли английское корабли следовать у островов, которые Пекин считает своими.

Как сообщал Ruposters, ранее в КНР обвинили США в нарушении границ военным кораблем. Китайская сторона до сих пор не может разрешить территориальный спор за острова, на которые также претендуют Китайская Республика (Тайвань), Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней. Соединенные Штаты Америки, как и многие другие страны, не признают права Пекина на спорные участки.

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По материалам: uposters.ru

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