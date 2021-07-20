Зеленский поставил ЕС условие для саммита "Восточного партнерства"

Вадим Карасев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Брюссель должен начать диалог о перспективах членства страны в Евросоюзе — иначе теряется целесообразность саммита "Восточное партнерство".

"В декабре должен состояться саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС стратегического видения целей этого партнерства делает этот формат не таким предметным, полуживым", — сказал он.

Глава государства добавил, что на Украине идет война и гибнут люди, поэтому "саммит ради саммита" не нужен.

Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе непонятна целесообразность этого вообще... Следующий саммит должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС. Мы будем поддерживать эту инициативу ровно настолько, насколько она будет благоприятствовать реальности наших европейских устремлений.

Зеленский также раскритиковал ЕС за отказ приглашать представителей украинской стороны на конференцию по будущему Европы. Он предложил Брюсселю доказать, чем Украина, Грузия и Молдавия нужны ЕС, — для этого требуется предоставить им перспективу членства.

Как сообщал Ruposters, ранее украинский лидер установил для НАТО новый срок подачи сигнала о членстве.