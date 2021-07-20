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Земфира раскритиковала соцсети: "Современный мир утратил уважение"

Земфира раскритиковала соцсети: "Современный мир утратил уважение"

44-летнюю Земфиру не назовешь активной пользовательницей соцсетей, но иногда она все-таки выходит на связь с поклонниками через официальные фан-аккаунты. Вчера в одном из таких появилось новое послание певицы, в котором она объяснила, почему не любит виртуальный мир.

Я не люблю соцсети. Понимаю, что выпадаю из повестки, но ничего с собой поделать не могу. Я не люблю соцсети по многим причинам. Отсутствие дистанции — норма сегодняшних дней. Когда каждый может брякнуть что хочет и когда хочет. Как будто я сижу в соседней квартире, ты зашел ко мне и сказал "фи". Но в этом случае ты, во-первых, должен набраться смелости, а во-вторых — ожидать последствий,

— начала свое письмо Земфира.


Земфира

Затем звезда российской музыки раскритиковала и так называемую "новую этику".

В сегодняшних реалиях отвечать не принято, потому что, как бы ты ни ответил, найдутся задроты, которые препарируют твой ответ, обесценят его. А если твой ответ не понравится публике, то она встанет на табуретку и начнет кричать о "толерантности", "терпимости", "правах человека" и так далее. Но правда не зависит от тенденций и желаний человечества,

— написала Земфира.


Я пишу и пою, потому что у меня это получается. И если вы хотите высказать мне претензии, вам нужно иметь для этого основания. Иначе это пустота. Я занимаюсь музыкой 40 лет. По прошествии этих сорока лет я могу сказать, что это лучшая профессия на свете. Она дала мне все, но и я отдала ей всю себя. Уважение — вот что утратил современный мир. А вообще, хорошего утра/дня/вечера,

— заключила певица.


Большинство поклонников согласились с мнением Земфиры и поддержали ее.

Земфира просто, как обычно, зрит в корень. Я тоже ненавижу диванных экспертов и уродов в комментариях,

— написал один из пользователей сети.


Но вот в мире шоу-бизнеса, а также за пределами фан-сообщества можно увидеть и другие мнения. Так, Игорь Григорьев, основатель легендарного в 1990-х журнала "ОМ", раскритиковал обращение звезды у себя в телеграм-канале.

К кому это все и с кем диалог — неясно. Какая же нудная и душная чувиха, ей-богу. Извиняюсь за сказанное, конечно,

— написал он.


Многие припомнили Земфире ее критику молодых исполнительниц Монеточки и Гречки несколько лет назад, а также увидели некоторое сходство нового послания певицы с манифестом Константина Богомолова, где он раскритиковал "новую этику".


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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