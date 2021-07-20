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Журова: новый девиз Олимпийских игр — о единении с болельщиками

Журова: новый девиз Олимпийских игр — о единении с болельщиками

15:49  Автор: Тамила Аскерова


Источник: РИА Новости



Новый олимпийский девиз подразумевает дружбу и совместный успех с командой, болельщиками и страной, заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова («Единая Россия»). Об этом 20 июля сообщает РИА «Новости».

Во вторник стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый олимпийский девиз, добавив слово «вместе»: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». 

«Почему-то все считают, что Олимпийские игры — это только про «быстрее, выше, сильнее», про спорт, про победы, но на самом деле они про дружбу. Слово «вместе» подразумевает именно это, насколько я понимаю», — сказала Журова.

Депутат объяснил вызовами времени изменение девиза олимпийцев


По мнению парламентария, изменение девиза особенно актуально в пандемию, поскольку спорт по-прежнему есть в жизни людей и объединяет их.

«Я за, это здорово. Это про дружбу. Спортсмен не добивается успеха один. Вместе — это ещё о том, что он добивается успеха с командой. И с командой, и с болельщиками, и с тренером. С семьей. И страна с ним вместе. Именно это подразумевалось, я так это трактую», — пояснила депутат.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» предложил основатель современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен. Авторство принадлежит французскому священнику Анри Дидону — соратнику де Кубертена по возрождению Игр. Его утвердил первый Олимпийский конгресс в 1894 году.

XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Изначально олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако её пришлось перенести из-за распространения коронавируса. Участвовать в Олимпийских играх будут около 19 тысяч спортсменов. 


#спорт

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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