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10-летняя дочь Мэрайи Кэри дебютировала в качестве модели

10-летняя дочь Мэрайи Кэри дебютировала в качестве модели

10-летняя дочь 51-летней Мэрайи Кэри Монро, кажется, готовится пойти по стопам своей звездной мамы. Недавно девочка снялась в своей первой рекламной кампании. Дебют Монро в качестве модели состоялся в новой рекламе американской компании по производству детской одежды OshKosh B'gosh.


В 30-секундном видео Монро предстает в образе Мэрайи в детстве, когда та только мечтала стать мировой звездой. По сюжету рекламного ролика маленькая копия Кэри пишет свои первые песни, пробует петь в расческу перед зеркалом и ищет вдохновение в самых простых вещах. Цель рекламной кампании заключается в том, чтобы показать, что когда-то все иконы сегодняшнего поколения тоже были простыми детьми со своими планами и мечтами.


Дочь Мэрайи Кэри Монро


Когда-то все будет по-другому. Мелодии, которые живут в моей голове, окажутся на вершине чартов. Песни, которые живут в моем сердце, коснутся миллионов сердец,

— говорит в ролике Монро.



Мэрайя уже прокомментировала дебют своей дочери в качестве модели. В беседе с People певица призналась, что, будучи маленькой девочкой, была полна решимости воплотить все свои мечты в жизнь.

Теперь, как матери, мне приятно видеть, как мои дети визуализируют мечты, которые хранят в своих сердцах,— добавила Кэри.


Мэрайя Кэри с дочерью Монро

Ранее Мэрайя Кэри признавалась, что уже рассказывала своей дочери Монро и ее брату-близнецу Мороккану о расистских нападках, с которыми ей самой пришлось столкнуться в детстве. Звезда убеждена, что эти истории помогут ее детям правильно ориентироваться в этом мире, а также научат их, как постоять за себя. Кэри уточнила, что ее сын однажды уже прочувствовал на себе проявление расизма.

Недавно Рокки подвергся нападкам со стороны представителя белой расы, которого он считал своим другом. Это какое-то безумие — тот мир, в котором мы живем,— рассказала Кэри.


Мэрайя Кэри с дочерью Монро и сыном Морокканом
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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