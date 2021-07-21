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Айза: "Сын знает, что я показала свою письку в инстаграме"

Айза: "Сын знает, что я показала свою письку в инстаграме"

36-летняя Айза Долматова в прошлом году попала в неприятную ситуацию, случайно выложив в Stories фото своих половых органов. Бывшая супруга Гуфа раскрыла, как ее сын отреагировал на это происшествие, сообщает "Стархит".

Напомним, на откровенном снимке Айза продемонстрировала гениталии, раздвинув перед камерой свои ноги. Поняв, что выложила снимок не туда, бывшая супруга Гуфа быстро спохватилась и удалила фото, однако оно уже успело разойтись по Сети.

"Мой сын офигевает от того, какая у него мамка. Он знает, что я показала свою письку в Instagram. Я сама ему сказала: "Сэм, у тебя мама конченая неудачница, ты это знай!" Сын просто очень жесткий, но он осознанный, умный. Такое ощущение, что я разговариваю с 40-летним мужчиной. Он суперадекватный, но в шоке, что у него такие мама и папа", — рассказала Айза в Youtube-шоу Басты "Вопрос ребром".

По словам звезды, сын понял ее и поддержал. "Он знает, что я плохо владею телефоном и часто делаю косяки. Сэм принял мой косяк. Он не злится", — отметила Айза.

Также звезда воспитывает 4-летнего Элвиса от серфера Дмитрия Анохина. Айза раскрыла, какие привычки прививает своим детям.

Когда пытаюсь быть для своих сыновей авторитетом, я слегка перегибаю. Старший сын растет сексистом. Мне очень хочется донести до него, что мужчины и женщины равны… Я учу сыновей дарить женщинам дорогие подарки, потому что мне ни один мужик не дарил ничего дорогого. Учу их с самого детства зарабатывать деньги.

Впоследствии Айза пообщалась в Сети c поклонниками, некоторые из которых похвалили ее "вареник". Звезда попыталась оправдаться, заявив, что выложила фото случайно.

А вообще, подумаешь))) все мы люди)) у всех есть письки))) Ну да, случайно нажала не ту кнопку.

По словам бывшей супруги Гуфа, из-за случившегося у нее едва не произошел "сердечный приступ".

"Считаю, что нужно проще относиться. Ну реально. А что поделаешь, лоханулась. У меня на мгновение случился сердечный приступ, а потом я просто начала ржать. Иначе не выжить в этом мире", — написала звезда.

Как писал NEWSTES, ранее Айза откровенно рассказала о беременности от Олега Майами и его рукоприкладстве.

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По материалам: uposters.ru

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