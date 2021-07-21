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Ашманов рассказал, как нужно действовать, чтобы IT-гиганты неукоснительно исполняли российские законы

Ашманов рассказал, как нужно действовать, чтобы IT-гиганты неукоснительно исполняли российские законы

01:27  Автор: Никита Вятчанин



Даже очень большие штрафы в определенных ситуациях не заставят западные компании выполнять требования властей РФ по удалению или восстановлению контента. Для этого надо воздействовать не на менеджмент IT-гигантов, а срывать работу «кураторов», «прикомандированных» к каждой большой цифровой компании из госструктур США. «Парламентской газете» рассказал известный ИТ-специалист, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.

Он пояснил, что в западных IT-компаниях, работающих в России, есть локальный менеджмент, чья карьера зависит от выручки, которая зарабатывается в России — на этот менеджмент штрафы за незаконный контент до определённого момента могут оказывать влияние. «Но по идеологическому направлению нужно воздействовать не на менеджеров, а на кураторов этих компаний от американских госструктур», — считает Ашманов.


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Эксперт пояснил, что таких сотрудников, «прикомандированных» в том числе из Пентагона и из разведки США, за последние четыре года посадили в топ-менеджмент или совет директоров каждой большой цифровой компании. «Их задача — не выручка, а влияние, которое оказывают их цифровые сервисы на население той или иной страны. Штрафы их не очень волнуют. А вот если возможности воздействия снижаются, это влияет на оценку работы куратора. Поэтому он зашевелится, чтобы исполнить требования властей РФ, только в том случае, когда сервис замедлили или заблокировали», — рассказал Игорь Ашманов.


#IT #интернет #штрафы


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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