Бессараб призвала урегулировать вопрос с начислением пособий для получающих алименты родителей

Анастасия Иванова

10:04 Автор: Тамила Аскерова

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и трудам ветеранов Светлана Бессараб просит оценить ситуацию с начислением пособий на ребёнка от восьми до 17 лет родителю, который урегулировал вопрос получения алиментов в досудебном порядке. Соответствующее обращение она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает в среду RT со ссылкой на документ.

С 1 июля в России начался приём заявлений на пособия для родителей, в одиночку воспитывающих ребёнка в возрасте от восьми до 17 лет, если среднедушевой доход в семье менее прожиточного минимума на человека. Если таких детей в семье несколько, деньги полагаются на каждого из них. Выплату сможет получить только родитель, проживающий на территории России. Её размер составит половину регионального прожиточного минимума для детей, то есть в среднем 5650 рублей.

Бессараб пояснила, что, согласно правительственному постановлению, право на ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от восьми до 17 лет имеет родитель, который получает алименты на основании судебного решения. При этом, исходя из текста постановления, родитель, который имеет вместо судебного решения нотариально заверенное алиментное соглашение, лишается права на получение ежемесячного пособия, отметила она.

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По словам депутата, в её адрес поступают вопросы о неправомерности такого решения в отношении лиц, которые урегулировали вопрос выплаты алиментов в досудебном порядке.

«В целях гармонизации подзаконного нормативного акта мною было направлено обращение в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Полученный мною ответ не разъясняет причину ущемления прав граждан, решивших вопрос выплаты алиментов путём заключения соглашения в досудебном порядке. На основании изложенного прошу Вас рассмотреть правомерность внесения изменения в указанное постановление», — говорится в обращении Бессараб.

С предложением ввести новые пособия в Послании Федеральному Собранию в 2021 году выступил Президент России Владимир Путин, необходимый для этого закон был принят в мае.

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