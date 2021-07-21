Бритни Спирс заподозрили в тайной помолвке. Звезда засветила кольцо на безымянном пальце

Вадим Карасев

39-летнюю Бритни Спирс заподозрили в тайной помолвке. Певица якобы решила выйти замуж за своего возлюбленного, с которым встречается уже более 5 лет, сообщает Cosmopolitan.

Накануне папарацци заметили Бритни Спирс в Лос-Анджелесе с 27-летним Сэмом Асгари, работающим моделью и личным фитнес-инструктором звезды. Мужчина всячески поддерживает возлюбленную — в свое время он избавил Бритни от депрессии и помог прийти в форму.

Певицу засняли во время того, как она забирала кофе навынос в одной из кофеен. При этом на безымянном пальце артистки было замечено кольцо с бриллиантом.

Фанаты Бритни Спирс после этого предположили, что певица наконец обручилась со своим бойфрендом. До этого звезда уже два раза была замужем.

Напомним, ранее американская поп-звезда в зале суда пожаловалась на принудительный контроль со стороны своей семьи, который продолжается уже 13 лет.

Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и все в порядке. Я не счастлива и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд столько времени, потому что думала, что люди мне не поверят.

Как отмечает певица, в ходе принудительного лечения ей был назначен литий, из-за которого она чувствовала себя пьяной. При этом опекуны и охрана не оставляли певицу одну даже тогда, когда та была обнажена. "Я в депрессии. Мой отец и все те, кто причастен к этому опекунству, в том числе мой менеджмент, должны быть в тюрьме", — цитирует ТАСС звезду.

Бритни Спирс не могла отправиться куда-либо со своим бойфрендом, а также видеться с детьми. Также опекуны вынудили артистку поставить внутриматочную спираль, не желая, чтобы она имела детей.

Напомним, проблемы с психическим здоровьем у употреблявшей наркотики и алкоголь Бритни Спирс начались в 2007 году после развода с мужем Кевином Федерлайном. Тогда звезда ворвалась в парикмахерскую и побрилась налысо, после чего стала крушить все вокруг своим зонтом. Впоследствии Бритни Спирс призналась, что врачи диагностировали у нее биполярное расстройство, характеризующееся сменой настроений, перепадами энергии и неспособностью организма должным образом функционировать. Ее отец занимал должность опекуна и хранителя имущества звезды последние 12 лет.

Как писал ранее NEWSTES, Бритни Спирс насильно поили лекарствами, из-за которых она начинала "размышлять о параллельных вселенных".