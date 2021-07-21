Что такое эгрегор и как с его помощью разбогатеть

Вадим Карасев

Нечасто можно услышать термин «‎эгрегор»‎. Настало время узнать, что это такое, как эгрегор связан с финансовыми потоками и как он поможет вам разбогатеть.

Ранее мы рассказывали о том, как открыть денежный канал при помощи заговоров, обрядов и других методик. Настало время познакомиться с катализатором успеха — денежным эгрегором, без которого денежная удача может постоянно ускользать от вас.

Что такое эгрегор

Эгрегором называется групповое энергетическое поле. Есть эгрегор семьи, коллектива, дружеской компании. Любая группа людей, объединенная общими целями и настроением, может называться эгрегором.

Как можно разбогатеть при помощи эгрегора

Для этого важно понять некоторые свойства эгрегоров. Например, если вы будете находиться в обществе добрых людей, сила их общего биополя будет заряжать вас добротой. Это можно проследить на примере детей. Если ребенок пребывает в агрессивной среде, он становится нервным и агрессивным. Если он живет в среде любви и добра, то он вырастает добрым.

То же самое происходит и со взрослыми людьми, причем во всех сферах. Если вы будете находиться среди людей, эгрегор которых настроен на богатство, то вас станет чаще посещать финансовая удача. Старайтесь как можно чаще общаться с более успешными людьми. Это будет очень благотворно влиять на вашу энергетику. Со временем вы заметите, что ваша жизнь сильно изменилась вслед за вашим мышлением.

Еще необходимо следовать простым рекомендациям. Например, эксперты настоятельно рекомендуют переходить от слов к действиям. Не нужно топтаться на месте, потому что находясь в денежном эгрегоре, не всегда достаточно просто впитывать эту энергию. Нужно применять ее на практике. Начинайте действовать: открывайте новый бизнес, ищите новую работу, учитесь чему-то новому. В сочетании с коллективной энергией богатства результат будет просто феноменальным.

Также очень важно бороться с негативными финансовыми установками. Конечно, само пребывание в денежном эгрегоре будет благотворно сказываться на ваших мыслях, но лучше все же пользоваться аффирмациями на успех, удачу и процветание.

Старайтесь избегать излишней скромности и нерешительности. Каким бы ни был мощным эгрегор, в котором вы пребываете, эти качества будут тянуть вас ко дну.

Фэн-шуй и денежный эгрегор

Особую финансовую ауру вокруг вас могут создавать не только люди, но и вещи. Их влияние не такое мощное, но зато постоянное. Для того, чтобы финансовая удача посещала вас чаще, нужно правильно оформить рабочее место и дом.

В доме или в офисе можно и даже нужно повесить особый талисман — музыку ветра. Ранее мы уже рассказывали о том, что это за талисман, каким он бывает и как он воздействует на человека.

Рабочее место должно быть очень хорошо освещено. Также на рабочем месте должны быть талисманы богатства и мудрости — дракон, хотэй, трехлапая жаба. Квартира и рабочее место в частности должны содержаться в полной чистоте. Отсутствие ненужных вещей, пыли и грязи помогает нормальной циркуляции финансовых потоков и созданию благоприятной обстановки.

Внешний вид и внутреннее состояние

В укреплении денежного эгрегора помогают также работа над собой и создание правильного образа. Старайтесь одеваться на работу и на деловые встречи как можно «дороже». Не экономьте на внешнем виде. Самыми лучшими цветами, пробуждающими финансовую удачу, являются синий, оранжевый, красный.

Полезно следить за осанкой. Старайтесь держать спину прямо, чтобы наполняться энергией богатства в денежном эгрегоре более эффективно.

Пользуйтесь денежными талисманами: золотыми украшениями, янтарем, топазом, турмалином, родонитом, цитрином.