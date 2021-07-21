Что такое закон равноценного обмена и как с его помощью сделать свою жизнь лучше

Вадим Карасев

Вселенная действует согласно определенным правилам и законам, которые важно всегда помнить. Один из самых важных законов — равноценный обмен. Эксперты рассказали, как с его помощью можно сделать жизнь лучше.

Существует множество законов Вселенной, каждый из которых важно понять и принять. Закон равноценного обмена является одним из базовых, поэтому его нужно осознать в полной мере в самую первую очередь.

В чем заключается закон равноценного обмена

Все очень просто. Если вы хотите что-то получить, вы должны что-то отдать. Без этого тоже можно добиться успеха, но придется прикладывать значительно больше усилий.

Отдать — не только значит дать что-то Вселенной или другому человеку в прямом смысле. Вы действительно можете отдавать ненужные вещи другим людям, дарить им подарки и делать для них нечто хорошее, но также важно избавляться от ненужного вам хлама. Отдал старую вещь — получил новую.

Как сделать свою жизнь лучше

При помощи данного закона вы можете не только стать богаче, но и в целом преобразить свою жизнь. Первое правило, которому стоит следовать, — не жалейте того, что отдаете. В большинстве случаев людям кажется, что они всегда отдают больше, чем получают, но это не так. На самом же деле все мы получаем чуть больше, пусть и не сразу.

Обмен называется равноценным, потому что ничто не пропадает без следа. Если вы сделали кому-то что-то хорошее, добро обязательно вернется, хоть и неясно, когда и в какой форме. Энергия денег может перетекать в здоровье. Например, вы помогли деньгами незнакомому человеку, а Вселенная вернула вам этот долг здоровьем. Невозможно предсказать, каким именно будет ответный шаг мироздания.

Как получать то, чего вы хотите

Вселенная не терпит абстрактности. Ей нужна конкретика. Обязательно составьте список целей и желаний либо просто прорабатывайте свои желания более четко. Если вы просто хотите добиться успеха, мироздание не сможет вам его дать, потому что этот термин размыт.

Вам нужно желать что-то конкретное — новую работу, выгодные предложения, определенные суммы для закрытия долгов или для покупки чего-то важного. То же касается и любви. Нужно знать, какого человека вы хотите видеть рядом с собой. Давайте Вселенной больше конкретики.

Помните также о том, что вы всегда получаете только то, с чем можете справиться. Например, мы редко получаем невероятные суммы, потому что мы просто не сможем с ними нормально совладать. Один человек знает, как работать с миллионом рублей, а второй потратит все на что-то бесполезное. С каждым из нас происходит лишь то, к чему мы готовы.

Напоследок стоит сказать, что вы не владеете ничем. Ваше владение квартирой, золотыми украшениями или машиной — это иллюзия. Все это принадлежит Вселенной. Вы лишь пользуетесь ее благами. Единственное, что действительно принадлежит вам по праву, — это удовольствие от пользования той или иной вещью. Ваши эмоции — это и есть богатство, которое копится и не исчезает. Именно поэтому важно быть счастливыми здесь и сейчас, не жадничать и стараться искать нечто приятное в каждом моменте.