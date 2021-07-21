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Что запрещал первый цензурный устав

Что запрещал первый цензурный устав

01:17  Автор: Дмитрий Литвинов



Первый цензурный устав приняли 217 лет назад — 21 июля 1804 года, хотя книгоиздание контролировали задолго до него.

Документ определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве — с момента подачи автором рукописи и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась предварительная цензура — цензура на ранней стадии подготовки издания к производству, цензура в рукописи. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, находившийся в ведении министерства народного просвещения.

Цензорам вменялось в обязанность в том месте, которое будет ими сочтено «двойным по смыслу», трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против бога, власти и личной чести граждан. «Если же в цензуру прислана будет рукопись, — отмечалось в одном из параграфов устава, — исполненная мыслей и выражений, явно отвергающих бытие Божие, вооружающая против веры и законов Отечества, оскорбляющая верховную власть или совершенно противная духу общественного устройства и тишины, то комитет немедленно объявляет о такой рукописи правительству для отыскания сочинителя и поступления с ним по закону».

День 21 июля в истории


Задолго до появления цензурного устава 1804 года, книгоиздательская деятельность в России строго контролировалась соответствующими церковными ведомствами. Цензура была направлена на борьбу с отступлениями от церковных догматов и священных текстов, ересью и расколом. Считается, что первый цензурный устав отличался либеральным характером.


#история


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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