Что запрещал первый цензурный устав

Алексей Вольцев

01:17 Автор: Дмитрий Литвинов

Первый цензурный устав приняли 217 лет назад — 21 июля 1804 года, хотя книгоиздание контролировали задолго до него.

Документ определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве — с момента подачи автором рукописи и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась предварительная цензура — цензура на ранней стадии подготовки издания к производству, цензура в рукописи. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, находившийся в ведении министерства народного просвещения.

Цензорам вменялось в обязанность в том месте, которое будет ими сочтено «двойным по смыслу», трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против бога, власти и личной чести граждан. «Если же в цензуру прислана будет рукопись, — отмечалось в одном из параграфов устава, — исполненная мыслей и выражений, явно отвергающих бытие Божие, вооружающая против веры и законов Отечества, оскорбляющая верховную власть или совершенно противная духу общественного устройства и тишины, то комитет немедленно объявляет о такой рукописи правительству для отыскания сочинителя и поступления с ним по закону».

День 21 июля в истории

Задолго до появления цензурного устава 1804 года, книгоиздательская деятельность в России строго контролировалась соответствующими церковными ведомствами. Цензура была направлена на борьбу с отступлениями от церковных догматов и священных текстов, ересью и расколом. Считается, что первый цензурный устав отличался либеральным характером.

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