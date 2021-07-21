Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2017 года сдали более 320 тысяч студентов колледжей

Влада Некрасова

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2017 года сдали более 320 тысяч студентов колледжей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АНО «Агентство развития профессионального мастерства».

В пресс-службе отметили, что популярность демонстрационного экзамена растет. В 2019 году аттестацию в такой форме прошли 42 125 выпускников колледжей, в 2020 году - 52 533 выпускника, а за первую половину 2021 года демонстрационный экзамен сдали уже более 160 тысяч человек.

Рост интереса со стороны студентов к демонстрационному экзамену отметили в Министерстве просвещения Российской Федерации.

«В тех учебных заведениях, где демэказмен используется в преподавании не один год, мы отмечаем рост профессиональной грамотности самих педагогов и высокий профессиональный уровень знаний и навыков выпускников. Тенденция такова: с применением демонстрационного экзамена в учебных заведениях страны процесс обучения становится более целостным, эффективным, максимально приближенным к производственным реалиям современности», - сказал директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.

Ожидается, что к концу года число сдавших экзамен возрастет до 190 тысяч.

«Наш принцип не в том, чтобы просто поменять одну форму аттестации обучающихся на другую - нам надо ясно представлять, какие профессиональные кадры приходят в современную национальную экономику, что они собой представляют, какой экономический эффект мы можем ожидать от нынешних выпускников СПО в перспективе и не через 10, 15 лет, а вот буквально завтра, как они проявят себя на производстве», - отметил генеральный директор агентства Роберт Уразов.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.