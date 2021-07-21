День явления иконы Божией Матери в Казани 21 июля 2021 года

Вадим Карасев

Празднование в честь чудотворного лика Казанской Божией Матери отмечается ежегодно, и в 2021 году верующие вновь смогут помолиться перед святой иконой во время торжественного богослужения, чтобы получить защиту и покровительство свыше.

Явление Казанской иконы Божией Матери состоится 21 июля 2021 года, и это событие является особым в православном мире. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, как отметить это торжественное событие, чтобы обрести защиту Богоматери и обрести гармонию с собой и внешним миром.

Казанская икона явила себя после разрушительного пожара в Казани, и сама Матерь Божья явила себя девочке Матроне, чтобы указать на место, где располагался святой лик. Икона оказалась погребенной на пепелище, но найдена была не сразу. Матрона рассказала о своем необычном сне, в котором с ней говорила Богоматерь, но родители посчитали это выдумкой. Трижды девочке снился один и тот же сон, и взрослые наконец решили проверить правдивость ее снов. Удивлению их не было предела: икона оказалась цела, и ее не затронул страшный огонь.

В честь этого события Церковь установила празднование, и 21 июля 2021 года в Казань вновь приедут паломники, чтобы прикоснуться к святыне и помолиться Божьей Матери. На торжественном молебне священнослужители вновь вознесут общие молитвы, благословляющие всех живущих на земле, а верующие смогут попросить у высших сил покровительства для себя и своих близких.