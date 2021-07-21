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Джефф Безос успешно слетал в космос за 10 минут

Джефф Безос успешно слетал в космос за 10 минут

Основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос успешно вернулся из космоса. Его полет длился примерно 10 минут, из которых четыре прошли в невесомости.

Многоразовый суборбитальный космический корабль New Shepard был запущен с полигона в Техасе. Капсула достигла высоты около 105 километров, оказавшись выше линии Кармана, считающейся Международной авиационной федерацией границей между атмосферой Земли и космосом.

Эта миссия стала 16-й для New Shepard и первой с участием человека. Кроме миллиардера, в шестиместной капсуле космического корабля находились еще три человека — его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дэмен.

После полета капсула отделилась и совершила спуск на парашютах на специальной площадке в Западном Техасе через 7,23 минуты после старта. Члены экипажа назвали это путешествие "лучшим в жизни" и поблагодарили команду Blue Origin.

Ранее Ruposters писал, что треть россиян хотели бы отправиться в космос и посетить Международную космическую станцию.

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По материалам: uposters.ru

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