Франция ввела "санитарные пропуска" для посетителей музеев и кинотеатров

Вадим Карасев

Власти Франции ввели "санитарные пропуска" для входа в музеи и кинотеатры из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Документ подтверждает, что владелец привит, обладает отрицательным результатом теста на коронавирус или недавно перенес заболевание, сообщает BBC News.

Также планируется обсудить продление этих мер в августе для входа в кафе, рестораны и торговые центры. За день до нововведения министр здравоохранения Оливье Веран заявил о 18 тысячах новых инфекций за сутки, при том, что на прошлой неделе число инфицированных составляло менее 7 тысяч случаев за сутки.

По мнению чиновника, "дельта"-штамм более заразен, чем предыдущие варианты, замеченные в Великобритании или Южной Африке. Правительству пришлось с 12 июля ужесточить антиковидный режим и обязать жителей оформлять санитарные пропуска для посещения ресторанов, массовых мероприятий и общественного транспорта, но французы остались недовольны этой инициативой и даже вышли на массовые акции против новых ограничений.

Ранее Ruposters писал, что с начала августа гражданам Франции, не обладающим защитой от COVID-19, запретили посещать рестораны, кафе, торговые центры, а также пользоваться междугородными автобусами, поездами и самолетами.

